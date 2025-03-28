Документи для в'їзду в Молдову з Одещини

Автівки в заторі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Молдова запровадила нові правила в'їзду, які можуть стати причиною відмови. Водіям з Одещини варто заздалегідь перевірити документи, щоб уникнути перешкод на кордоні.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні — розказують Новини.LIVE.

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Перелік обов’язкових документів

Хоча між Україною та Молдовою діє безвізовий режим, для в’їзду автомобілем необхідно мати:

закордонний паспорт

водійське посвідчення відповідної категорії

техпаспорт транспортного засобу

сертифікат технічного огляду

страховий поліс "Зелена карта"

сплачений дорожній збір (vinieta).

Відсутність будь-якого з цих документів може стати підставою для відмови у в’їзді.

До Молдови пустять тільки з сертифікатом техогляду

З кінця 2024 року в Молдові набули чинності нові вимоги для в’їзду автотранспорту. Головна зміна — обов’язкова наявність сертифіката технічного огляду. Без нього перетнути кордон не вдасться, незалежно від типу транспортного засобу — легковика, вантажівки чи автобуса.

Що таке довідка про техобслуговування

Це документ, що підтверджує справний стан автомобіля, зокрема:

нормальний рівень викидів вихлопних газів

відсутність серйозних механічних пошкоджень

відповідність стандартам безпеки.

Видається на сертифікованих СТО після перевірки авто.

Що заборонено ввозити в Молдову

Митні правила також залишаються суворими. Заборонено перевозити:

наркотичні речовини та токсичні матеріали

зброю та боєприпаси

ліки, що потребують рецепта, без документів

антикваріат та культурні цінності без дозволу

продукти тваринного походження (м’ясо, молочні продукти), насіння та саджанці.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, які документи необхідні для в'їзду в Румунію. А також про нові кругові розв'язки в Одесі.