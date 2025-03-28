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Правила в'їзду з Одеси до Молдови змінилися — що потрібно знати

28 березня 2025 20:15
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Документи для в'їзду в Молдову з Одещини
Автівки в заторі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Молдова запровадила нові правила в'їзду, які можуть стати причиною відмови. Водіям з Одещини варто заздалегідь перевірити документи, щоб уникнути перешкод на кордоні.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні — розказують Новини.LIVE.

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Перелік обов’язкових документів

Хоча між Україною та Молдовою діє безвізовий режим, для в’їзду автомобілем необхідно мати:

  • закордонний паспорт
  • водійське посвідчення відповідної категорії
  • техпаспорт транспортного засобу
  • сертифікат технічного огляду
  • страховий поліс "Зелена карта"
  • сплачений дорожній збір (vinieta).

Відсутність будь-якого з цих документів може стати підставою для відмови у в’їзді.

До Молдови пустять тільки з сертифікатом техогляду

З кінця 2024 року в Молдові набули чинності нові вимоги для в’їзду автотранспорту. Головна зміна — обов’язкова наявність сертифіката технічного огляду. Без нього перетнути кордон не вдасться, незалежно від типу транспортного засобу — легковика, вантажівки чи автобуса.

Що таке довідка про техобслуговування

Це документ, що підтверджує справний стан автомобіля, зокрема:

  • нормальний рівень викидів вихлопних газів
  • відсутність серйозних механічних пошкоджень
  • відповідність стандартам безпеки.

Видається на сертифікованих СТО після перевірки авто.

Що заборонено ввозити в Молдову

Митні правила також залишаються суворими. Заборонено перевозити:

  • наркотичні речовини та токсичні матеріали
  • зброю та боєприпаси
  • ліки, що потребують рецепта, без документів
  • антикваріат та культурні цінності без дозволу
  • продукти тваринного походження (м’ясо, молочні продукти), насіння та саджанці.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, які документи необхідні для в'їзду в Румунію. А також про нові кругові розв'язки в Одесі.

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