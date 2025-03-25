Документи для в'їзду в Румунію з Одещини

Автівки у черзі. Фото ілюсративне: Новини.LIVE

Мешканці Одещини, які планують в'їхати в Румунію мають знати які документи необхідно з собою взяти. Зокрема це стосується довідки про технічне обслуговування.

Які правила в'їзду в Румунію та що необхідно взяти із собою — розказують Новини.LIVE.

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Щоб перетнути кордон на власному транспорті, водій повинен мати:

Паспорт (біометричний або з візою).

Свідоцтво про реєстрацію авто (техпаспорт).

Водійське посвідчення міжнародного зразка.

Страховий поліс "Зелена карта".

Довіреність (якщо авто не належить водію).

Довідку про технічне обслуговування автомобіля.

Довідка про техобслуговування

Крім того, мандрівник повинен мати документ, що підтверджує справний стан автомобіля, зокрема:

Нормальний рівень викидів вихлопних газів.

Відсутність серйозних механічних пошкоджень.

Відповідність стандартам безпеки.

Оскільки це необхідно для запобігання аварій на дорогах. Усі ці документи можуть видати сертифікованих СТО після перевірки авто. Якщо водій прибуде на кордон без цього документа, йому відмовлять у в’їзді та повернуть в Україну.

До Румунії не ввозити

Зброю, вибухівку, наркотики.

Продукти тваринного походження без заводської упаковки.

Готівку понад 10 000 євро без декларування.

Великий обсяг алкоголю (по 2 пляшки на людину) та тютюну (не більше двох пачок на особу).

Нагадаємо, нещодавно ми писали про ситуацію на дорогах Одещини. А також про нові кругові розв'язки в обласному центрі.