Землетрус поблизу Одещини — де саме

Грунт після землетрусу. Фото ілюстративне: serhii_bobyk

Сьогодні поблизу Одещини, у сейсмічній зоні Вранча в Румунії, стався землетрус середньої сили з магнітудою 4.0. За даними вчених, підземні поштовхи були на глибині 140 км.

Про це повідомив Національний науково-дослідний інститут фізики Землі.

Читайте також:

Де саме був землетрус

Спочатку о 10:14:35 (за румунським часом) у сейсмічній зоні Вранча на глибині 129,0 км стався слабкий землетрус магнітудою 3,9 мл. Одразу після нього розпочався другий, значно інтенсивніший. Епіцентр був у 37 км на захід від міста Фокшани, його могли відчути мешканці одразу декількох населених пунктів.

"Землетрус стався поблизу наступних міст: 37 км на захід від Фокшани, 62 км на північ від Бузеу, 73 км на схід від Сфанту-Георге, 85 км на схід від Брашова, 95 км на південний захід від Барлада, 97 км на південь від Бакеу, 99 км на північний схід від Плоєшті", — йдеться у повідомленні вчених.

Зона Вранча. Фото: Національний науково-дослідний інститут фізики Землі.

Додамо, зона Вранча — сейсмоактивна ділянка, що розташована на стику Південних (румунських) та Східних (українських) Карпат.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про попередні землетруси в Румунії. А також про мутації тварин в Чорнобилі.