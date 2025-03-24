Землетрясение вблизи Одесской области — где именно

Грунт после землетрясения. Фото иллюстративное: serhii_bobyk

Сегодня вблизи Одесской области, в сейсмической зоне Вранча в Румынии, произошло землетрясение средней силы с магнитудой 4.0. По данным ученых, подземные толчки были на глубине 140 км.

Об этом сообщил Национальный научно-исследовательский институт физики Земли.

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Сначала в 10:14:35 (по румынскому времени) в сейсмической зоне Вранча на глубине 129,0 км произошло слабое землетрясение магнитудой 3,9 мл. Сразу после него началось второе, значительно более интенсивное. Эпицентр был в 37 км к западу от города Фокшани, его могли почувствовать жители сразу нескольких населенных пунктов.

"Землетрясение произошло вблизи следующих городов: 37 км к западу от Фокшани, 62 км к северу от Бузеу, 73 км к востоку от Сфанту-Георге, 85 км к востоку от Брашова, 95 км к юго-западу от Барлада, 97 км к югу от Бакеу, 99 км к северо-востоку от Плоешти", — говорится в сообщении ученых.

Зона Вранча. Фото: Национальный научно-исследовательский институт физики Земли.

Добавим, зона Вранча — сейсмоактивный участок, расположенный на стыке Южных (румынских) и Восточных (украинских) Карпат.

Напомним, недавно мы писали о предыдущих землетрясениях в Румынии. А также о мутациях животных в Чернобыле.