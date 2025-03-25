Документы для въезда в Румынию из Одесской области

Автомобили в очереди. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Жители Одесской области, которые планируют въехать в Румынию, должны знать, какие документы необходимо с собой взять. В частности, это касается справки о техническом обслуживании.

Какие правила въезда в Румынию и что необходимо взять с собой — рассказывают Новини.LIVE.

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Необходимые документы для поездки в Румынию

Чтобы пересечь границу на собственном транспорте, водитель должен иметь:

Паспорт (биометрический или с визой).

Свидетельство о регистрации авто (техпаспорт).

Водительское удостоверение международного образца.

Страховой полис "Зеленая карта".

Доверенность (если авто не принадлежит водителю).

Справку о техническом обслуживании автомобиля.

Справка о техобслуживании

Кроме того, путешественник должен иметь документ, подтверждающий исправное состояние автомобиля, в частности:

Нормальный уровень выбросов выхлопных газов.

Отсутствие серьезных механических повреждений.

Соответствие стандартам безопасности.

Поскольку это необходимо для предотвращения аварий на дорогах. Все эти документы могут выдать сертифицированных СТО после проверки авто. Если водитель прибудет на границу без этого документа, ему откажут во въезде и вернут в Украину.

В Румынию не ввозить

Оружие, взрывчатку, наркотики.

Продукты животного происхождения без заводской упаковки.

Наличные более 10 000 евро без декларирования.

Большой объем алкоголя (по 2 бутылки на человека) и табака (не более двух пачек на человека).

Напомним, недавно мы писали о ситуации на дорогах Одесской области. А также о новых круговых развязках в областном центре.