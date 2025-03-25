Пробки на границах с Одесской областью

Пробка возле КПП в Рени. Фото: скриншот

Во вторник, 25 марта, пробки на трассе Одесса — Рени значительно меньше, чем были в понедельник. Хотя на пограничных КПП в сторону Молдовы время от времени собираются очереди, а иногда наблюдаются небольшие тянучки и в сторону Румынии.

Об этом Новости.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки в Молдову

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" сейчас есть небольшая пробка перед КПП. Наблюдается движение автомобилей возле "Староказачье — Тудора", однако трасса не перегружена. Самые длинные очереди фиксируют на пункте пропуска "Рени — Джурджулешть". Ожидать придется не более часа.

Пробка возле Паланки. Фото: скриншот

Пробки в Румынию

На ближайшем к Румынии паромном переходе пункт пропуска "Орловка — Исакча" время ожидания достигает менее часа, поскольку автомобилей там немного. Однако время от времени наблюдаются небольшие скопления машин в пределах Сараты и в селе Холмское. Возле пункта пропуска "Орловка" пока очередей также нет.

Возле Орловки очередей нет. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о проблемной дороге, которую отремонтируют в течение 7 месяцев. А также о штрафе председателю сельсовета за плохую трассу.