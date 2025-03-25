Затори на кордонах з Одещиною

Затор біля КПП в Рені. Фото: скриншот

У вівторок, 25 березня, затори на трасі Одеса — Рені значно менші, ніж були у понеділок. Хоча на прикордонних КПП в бік Молдови час від часу збираються черги, а іноді спостерігаються невеличкі тягнучки і в бік Румунії.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

У бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" наразі є невеликий затор перед КПП. Спостерігається рух автівок біля "Старокозаче — Тудора", проте траса не перенавантажена. Найдовші черги фіксують на пункті пропуску "Рені — Джурджулешть". Очікувати доведеться не більше години.

Затор біля Паланки. Фото: скриншот

Затори до Румунії

На найближчому до Румунії поромному переході пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" час очікування — менш як година, оскільки автівок там небагато. Проте час від часу спостерігаються невеликі скупчення машин у межах Сарати та в селі Холмське. Біля пункту пропуску "Орлівка" наразі черг також немає.

Біля Орлівки черг немає. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про проблемну дорогу, яку відремонтують протягом семи місяців. А також про штраф голові сільради за погану трасу.