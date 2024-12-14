На границе с Молдовой и Румынией – пробки и очереди на КПП

Трасса Одесса-Рени. Фото: скриншот

На трассе Одесса-Рени в направлении Молдовы и Румынии 14 декабря наблюдаются пробки. Очереди собираются и на контрольно-пропускных пунктах, а время путешествия может занять более 4 часов.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

По данным сервиса, на дороге в пункт пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" (граница с Молдовой) наблюдается значительное скопление транспорта. Участок близ КПП постепенно "краснеет", и движение на этом участке замедляется. Путешествие в Паланку может длиться более часа, а на самом пункте пропуска также есть очереди.

Дорога в Паланку. Фото: скриншот

КПП "Старокозачье — Тудора" также зафиксировано значительное скопление автомобилей, ожидающих прохождения таможенного контроля. Этот участок на карте обозначен оранжевым цветом.

Дорога к Староказачьему. Фото: скриншот

Пробки в Румынию

Что касается движения в направлении Румынии, то на трассе М-15 происходит скопление транспорта между населенными пунктами Татарбунары, Сафьяны, Орловка и Рени. Дорога к румынской границе может занять более 4 часов. В качестве альтернативы водители могут выбрать маршрут через территорию Молдовы.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Напомним, в Одесской области на границе с Молдовой спасли уклоняющихся от диких зверей. Также мы писали, что в Одессе, за Таировским кладбищем, произошел пожар.