Локальные пробки на трассе Одесса — Рени и очереди на границе с Молдовой и Румынией сегодня, 19 октября

Трасса Одесса-Рени. Фото: скриншот

Вечером 19 октября на трассе Одесса-Рени зафиксированы локальные пробки в направлении южных границ региона. Дорога в Бессарабию, Молдову и Румынию осложнена локальными пробками и очередями на КПП.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки на трассе Одесса — Рени

Так, в сторону Паланки перед КПП, расположенной в пределах Нижнеднестровского национального парка, наблюдается скопление автотранспорта. Этот участок отмечен красным цветом на карте, что указывает на замедленное движение.

Дорога в Паланку. Фото: скриншот

Также есть очереди на пункте пропуска "Старокозачье — Тудора". На картах это направление обозначено оранжевым, что свидетельствует о затрудненном движении.

Дорога к Старокозачьему. Фото: скриншот

Пробки в Орловку

Скопления машин фиксируются и на международной трассе М-15 вблизи Татарбунаров и Измаила, однако их размер не влияет на общий трафик.

Дорога в Орловку. Фото: скриншот

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешт" ситуация отличается: очереди на пересечение границы отсутствуют, однако на въезде в Украину образовалась пробка. Этот участок отмечен красным цветом на картах.

Дорога к Рени. Фото: скриншот

Напомним, в Одесской области гражданин Китая попытался подкупить украинского пограничника, чтобы попасть в Украину.

Также с 10 ноября на границах Европейского Союза заработают новые правила пересечения границы. Заработает новая биометрическая система EES (Entry/Exit System), заменяющая штампы в паспорте.