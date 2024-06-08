Пробки на трассе Одесса — Рени

Трасса Одесса – Рени. Фото: скриншот

Пробки наблюдаются на автомобильной трассе Одесса — Рени в направлении молдавской и румынской границ сегодня вечером, 1 июня. Кроме того, зафиксированы очереди из желающих выехать в соседние страны на некоторых КПП Одесчины.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть пробка на выезде из Одессы, в Большом Дальнике и перед КПП, которая размещается в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там очередь достигает около двух километров. Этот участок на картах обозначен оранжевым цветом. Перед самым пунктом небольшая очередь.

Ситуация на трассе в направлении Паланки. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Старокозачье — Тудора"

На пункте пропуска "Старокозачье" также зафиксирована очередь на пересечение границы. Размеры ее достаточно внушительны и достигают нескольких километров. На картах этот участок постепенно краснеет, что свидетельствует о затрудненном движении.

Ситуация на трассе в направлении "Староказаче — Тудора". Фото: скриншот

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин в пределах Сараты, Броски и села Новосельское. Однако следует отметить, что размер этой пробки существенно не влияет на трафик. На самом паромном пункте пропуска очередей нет.

Ситуация на трассе в направлении Орловки Фото: скриншот

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", расположенном в одноименном городе, очереди на пересечение границы не зафиксированы. Однако есть пробка на подъезде к городу. На картах этот участок обозначен оранжевым цветом.

Пробка на подъезде к КПП "Рени - Джюрджюлешть". Фото: скриншот

Цены на горючее

На автозаправочных станциях (АЗС) Украины цены почти на все виды горючего остаются стабильными. Однако стоимость дизтоплива снизилась на одну копейку.

По данным мониторингового сайта, 8 июня средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 59,65 грн/л;

А-95 — 55,98 грн/л;

А-92 — 52,51 грн/л;

дизельное топливо —52,44 грн/л;

сжиженный газ — 26,54 грн/л.

Напомним, управление туризма проанализировало заявки на бронирование и установило, что количество желающих отдохнуть в Одесской области значительно превышает ожидания. Особо популярным среди туристов стал Измаильский район. Решается вопрос с пробками на трассе Одесса — Рени для удобства проезда легкового транспорта.