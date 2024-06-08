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Затори та черги на КПП — де водіям прийдеться затриматися на трасі Одеса — Рені

8 червня 2024 17:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Затори на трасі Одеса — Рені
Траса Одеса — Рені. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Затори спостерігаються на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдовського та румунського кордонів сьогодні увечері, 1 червня. Окрім цього, зафіксовані черги з охочих виїхати до сусідніх держав на деяких КПП Одещини.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є затор на виїзді з Одеси, у Великому Дальнику та перед КПП, що розміщується у межах Нижньодністровського національного природного парку, там черга сягає близько двох кілометрів. Ця ділянка на картах позначена помаранчевим кольором. Перед самим пунктом невелика черга.  

Затори на Паланку
Ситуація на трасі у напрямку Паланки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

На пункті пропуску "Старокозаче" також зафіксована черга на перетин кордону. Розміри її досить значні й сягають декількох кілометрів. На картах ця ділянка поступово червонішає, що свідчить про утруднений рух.

Затори на Старокозаче
Ситуація на трасі у напрямку "Старокозаче — Тудора". Фото: скриншот

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин в межах Сарати, Броски та села Новосільське. Проте варто зазначити, що розмір цього затору суттєво не впливає на трафік. На самому поромному пункті пропуску черг немає. 

Затори на Орлівку
Ситуація на трасі у напрямку Орлівки Фото: скриншот

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, черг на перетин кордону не зафіксовано. Проте є затор на під'їзді до міста. На картах ця ділянка позначена помаранчевим кольором. 

Затори на Рені
Затор на під'їзді до КПП "Рені — Джюрджюлешть". Фото: скриншот

Ціни на пальне

На автозаправних станціях (АЗС) України ціни на майже всі види пального залишаються стабільними. Проте вартість дизпального знизилась на одну копійку. 

За даними моніторингового сайту, 8 червня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 59,65 грн/л;
  • А-95 — 55,98 грн/л;
  • А-92 — 52,51 грн/л;
  • дизельне пальне — 52,44 грн/л;
  • скраплений газ — 26,54 грн/л.

Нагадаємо, управління туризму проаналізувало заявки на бронювання та виявило, що кількість охочих відпочити в Одеській області значно перевищує очікування. Особливо популярним серед туристів став Ізмаїльський район. Наразі вирішується питання із заторами на трасі Одеса — Рені для зручності проїзду легкового транспорту. 

кордон
затори
Одеса
черги
Одеська область
Одеська ОДА
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