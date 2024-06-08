Затори на трасі Одеса — Рені

Траса Одеса — Рені. Фото: скриншот

Затори спостерігаються на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдовського та румунського кордонів сьогодні увечері, 1 червня. Окрім цього, зафіксовані черги з охочих виїхати до сусідніх держав на деяких КПП Одещини.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є затор на виїзді з Одеси, у Великому Дальнику та перед КПП, що розміщується у межах Нижньодністровського національного природного парку, там черга сягає близько двох кілометрів. Ця ділянка на картах позначена помаранчевим кольором. Перед самим пунктом невелика черга.

Ситуація на трасі у напрямку Паланки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

На пункті пропуску "Старокозаче" також зафіксована черга на перетин кордону. Розміри її досить значні й сягають декількох кілометрів. На картах ця ділянка поступово червонішає, що свідчить про утруднений рух.

Ситуація на трасі у напрямку "Старокозаче — Тудора". Фото: скриншот

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин в межах Сарати, Броски та села Новосільське. Проте варто зазначити, що розмір цього затору суттєво не впливає на трафік. На самому поромному пункті пропуску черг немає.

Ситуація на трасі у напрямку Орлівки Фото: скриншот

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, черг на перетин кордону не зафіксовано. Проте є затор на під'їзді до міста. На картах ця ділянка позначена помаранчевим кольором.

Затор на під'їзді до КПП "Рені — Джюрджюлешть". Фото: скриншот

Ціни на пальне

На автозаправних станціях (АЗС) України ціни на майже всі види пального залишаються стабільними. Проте вартість дизпального знизилась на одну копійку.

За даними моніторингового сайту, 8 червня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 59,65 грн/л;

А-95 — 55,98 грн/л;

А-92 — 52,51 грн/л;

дизельне пальне — 52,44 грн/л;

скраплений газ — 26,54 грн/л.

Нагадаємо, управління туризму проаналізувало заявки на бронювання та виявило, що кількість охочих відпочити в Одеській області значно перевищує очікування. Особливо популярним серед туристів став Ізмаїльський район. Наразі вирішується питання із заторами на трасі Одеса — Рені для зручності проїзду легкового транспорту.