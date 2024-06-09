Пробки на трассе Одесса — Рени: стоит ли выезжать за границу сейчас

Пробки и очереди на КПП — ситуация на трассе Одесса — Рени затруднена
Пробки наблюдаются на автомобильной трассе Одесса — Рени в направлении молдавской и румынской границ сегодня вечером, 9 июня. Кроме этого, зафиксированы очереди из желающих выехать в соседние государства на некоторых КПП Одесчины.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.
Пробки в направлении Паланки
Сейчас в сторону Паланки есть пробка на выезде из Одессы, в Маяках и перед КПП, который находится в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там очередь достигает около двух километров. Этот участок на картах обозначен оранжевым цветом. Перед самым пунктом небольшая очередь.
Очереди на КПП "Старокозачье — Тудора"
На пункте пропуска "Старокозачье" также зафиксирована очередь на пересечение границы. Размеры ее достаточно внушительны и достигают нескольких километров. На картах этот участок постепенно краснеет, что свидетельствует о затрудненном движении.
Пробки в направлении Орловки
На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин за поворотом на Старые Трояны, в пределы села Броска и Сафьяны. Однако следует отметить, что размер этой пробки существенно не влияет на трафик. На самом паромном пункте пропуска тоже небольшая очередь.
Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"
На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", расположенном в одноименном городе, очереди на пересечение границы не зафиксированы. Однако есть пробка в селе Новосельское и на подъезде к городу. На картах этот участок обозначен оранжевым цветом.
Цены на горючее
Цены на горючее на украинских АЗС остаются стабильными. Стоимость бензина, дизеля и автогаза на сегодняшний день не изменилась.
Напомним, на трассе Одесса — Рени планируют засыпать площадку и организовать проверку грузовиков. Все это делается, чтобы уменьшить очереди и облегчить проезд до границ и в сторону Бессарабии.
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