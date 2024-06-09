Затори на трасі Одеса — Рені: чи варто виїжджати за кордон зараз

Машини стоять у заторі. Фото ілюстративне: скриншот

Затори спостерігаються на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдовського та румунського кордонів сьогодні увечері, 9 червня. Окрім цього, зафіксовані черги з охочих виїхати до сусідніх держав на деяких КПП Одещини.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є затор на виїзді з Одеси, у Маяках та перед КПП, що розташований у межах Нижньодністровського національного природного парку, там черга сягає близько двох кілометрів. Ця ділянка на картах позначена помаранчевим кольором. Перед самим пунктом невелика черга.

Ситуація на трасі у напрямку Паланки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

На пункті пропуску "Старокозаче" також зафіксована черга на перетин кордону. Розміри її досить значні й сягають декількох кілометрів. На картах ця ділянка поступово червонішає, що свідчить про утруднений рух.

Ситуація на трасі у напрямку "Старокозаче — Тудора". Фото: скриншот

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин за поворотом на Старі Трояни, у межаж села Броска та Саф'яни. Проте варто зазначити, що розмір цього затору суттєво не впливає на трафік. На самому поромному пункті пропуску теж невелика черга.

Ситуація на трасі у напрямку Орлівки Фото: скриншот

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, черг на перетин кордону не зафіксовано. Проте є затор в селі Новосільське та на під'їзді до міста. На картах ця ділянка позначена помаранчевим кольором.

Затор на під'їзді до КПП "Рені — Джюрджюлешть". Фото: скриншот

Ціни на пальне

Ціни на пальне на українських АЗС залишаються стабільними. Вартість бензину, дизелю та автогазу на сьогодні не змінилася.

Нагадаємо, на трасі Одеса — Рені планують засипати майданчик та організувати перевірку вантажівок. Все це робиться, щоб зменшити черги та полегшити проїзд до кордонів та у бік Бессарабії.