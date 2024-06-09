Затори на трасі Одеса — Рені: чи варто виїжджати за кордон зараз

Затори та черги на КПП — ситуація на трасі Одеса — Рені ускладнена
Затори спостерігаються на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдовського та румунського кордонів сьогодні увечері, 9 червня. Окрім цього, зафіксовані черги з охочих виїхати до сусідніх держав на деяких КПП Одещини.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори у напрямку Паланки
Наразі у бік Паланки є затор на виїзді з Одеси, у Маяках та перед КПП, що розташований у межах Нижньодністровського національного природного парку, там черга сягає близько двох кілометрів. Ця ділянка на картах позначена помаранчевим кольором. Перед самим пунктом невелика черга.
Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"
На пункті пропуску "Старокозаче" також зафіксована черга на перетин кордону. Розміри її досить значні й сягають декількох кілометрів. На картах ця ділянка поступово червонішає, що свідчить про утруднений рух.
Затори у напрямку Орлівки
На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин за поворотом на Старі Трояни, у межаж села Броска та Саф'яни. Проте варто зазначити, що розмір цього затору суттєво не впливає на трафік. На самому поромному пункті пропуску теж невелика черга.
Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"
На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, черг на перетин кордону не зафіксовано. Проте є затор в селі Новосільське та на під'їзді до міста. На картах ця ділянка позначена помаранчевим кольором.
Ціни на пальне
Ціни на пальне на українських АЗС залишаються стабільними. Вартість бензину, дизелю та автогазу на сьогодні не змінилася.
Нагадаємо, на трасі Одеса — Рені планують засипати майданчик та організувати перевірку вантажівок. Все це робиться, щоб зменшити черги та полегшити проїзд до кордонів та у бік Бессарабії.
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