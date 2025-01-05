На трассе Одесса-Рени сегодня наблюдаются пробки в сторону Паланки

Пробки на трассе Одесса-Рени. Фото: скриншот

По состоянию на вечер 5 января наблюдаются незначительные заторы на трассе Одесса-Рени в сторону молдавской границы. Движение затруднено, в частности на выезде из Одесского района, там в окрестностях Авангарда произошло ДТП. Также трудно проехать и в сторону границы с Румынией.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Заторы до Молдовы

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе Авангарда, Маяках и перед КПП, который расположен в районе Нижнеднестровского национального природного парка. Этот участок дороги все больше краснеет, что означает затрудненное движение. Также есть очереди на пересечение границы с Молдовой.

Заторы до Молдовы. Фото: скриншот

Участок до КПП "Староказачье — Тудора" также перегружен. Водителям придется выстоять в очереди, которая достигает нескольких километров.

Заторы до Румынии

Чтобы добраться до Румынии, тоже нужно постоять в очередях. Сейчас на международной трассе М-18 на юге Одесской области наблюдаются пробки возле сел Хлебодарское и Броска, а также на мосту через озеро Ялпуг. Путешествие до дунайской границы продлится сегодня почти пять часов. Также есть очереди на паромной переправе "Орловка — Исакча".

Заторы в Румынию. Фото: скриншот

Напротив, на КПП "Рени — Джюрджюлешть" очередей на выезд из Украины нет, но наблюдается скопление машин на въезд.

Напомним, мы писали цены на квартиры в Одессе в январе 2025 года. Также сообщали, 6 января, днем вдоль побережья Одесской области ожидается шторм.