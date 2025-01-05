Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Пробки и ДТП — ситуация на трассе Одесса-Рени затруднена arrow

Пробки и ДТП — ситуация на трассе Одесса-Рени затруднена

5 января 2025 17:15
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
На трассе Одесса-Рени сегодня наблюдаются пробки в сторону Паланки
Пробки на трассе Одесса-Рени. Фото: скриншот
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

По состоянию на вечер 5 января наблюдаются незначительные заторы на трассе Одесса-Рени в сторону молдавской границы. Движение затруднено, в частности на выезде из Одесского района, там в окрестностях Авангарда произошло ДТП. Также трудно проехать и в сторону границы с Румынией.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Читайте также:

Заторы до Молдовы

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе Авангарда, Маяках и перед КПП, который расположен в районе Нижнеднестровского национального природного парка. Этот участок дороги все больше краснеет, что означает затрудненное движение. Также есть очереди на пересечение границы с Молдовой.

Очереди на границе с Молдовой и Румынией - какая ситуация в Одесской области - фото 1
Заторы до Молдовы. Фото: скриншот

Участок до КПП "Староказачье — Тудора" также перегружен. Водителям придется выстоять в очереди, которая достигает нескольких километров.

Заторы до Румынии

Чтобы добраться до Румынии, тоже нужно постоять в очередях. Сейчас на международной трассе М-18 на юге Одесской области наблюдаются пробки возле сел Хлебодарское и Броска, а также на мосту через озеро Ялпуг. Путешествие до дунайской границы продлится сегодня почти пять часов. Также есть очереди на паромной переправе "Орловка — Исакча".

Очереди на границе с Молдовой и Румынией - какая ситуация в Одесской области - фото 2
Заторы в Румынию. Фото: скриншот

Напротив, на КПП "Рени — Джюрджюлешть" очередей на выезд из Украины нет, но наблюдается скопление машин на въезд.

Напомним, мы писали цены на квартиры в Одессе в январе 2025 года. Также сообщали, 6 января, днем вдоль побережья Одесской области ожидается шторм.

Одесса Одесская область пробки Новости Одессы очереди на границе выезд за границу

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:20 Выплаты в декрете — какая минимальная и максимальная сумма в 2025

17:15 Пробки и ДТП — ситуация на трассе Одесса-Рени затруднена

17:10 Поддержка армии — Садовый возмутился сокращению бюджета Львова

17:05 Зеленский взял на контроль ситуацию в 155-й бригаде, — Бутусов

16:55 Можно заработать больше — что учесть перед продажей смартфона

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

16:51 В Китае ширится похожий на COVID-19 вирус — главное о нем

16:45 В Приднестровье планируют отключить воду людям

16:32 Заготовка дров — где категорически нельзя рубить сухостой в 2025

16:29 РФ манипулирует словами Блинкена о помощи Украине оружием, — ЦПД

16:17 Морозы наступают — чего ожидать от погоды в Киеве завтра

17:20 Выплаты в декрете — какая минимальная и максимальная сумма в 2025

17:15 Пробки и ДТП — ситуация на трассе Одесса-Рени затруднена

17:10 Поддержка армии — Садовый возмутился сокращению бюджета Львова

17:05 Зеленский взял на контроль ситуацию в 155-й бригаде, — Бутусов

16:55 Можно заработать больше — что учесть перед продажей смартфона

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

16:51 В Китае ширится похожий на COVID-19 вирус — главное о нем

16:45 В Приднестровье планируют отключить воду людям

16:32 Заготовка дров — где категорически нельзя рубить сухостой в 2025

16:29 РФ манипулирует словами Блинкена о помощи Украине оружием, — ЦПД

16:17 Морозы наступают — чего ожидать от погоды в Киеве завтра

06:38 Курс, тарифы и цены на продукты — что ждет украинцев в 2025 году

4 января 2025

06:00 Отключения по-новому и рост тарифов — чего ждать в новом году

3 января 2025
Эксклюзив

22:37 Сколько Украина проживет без помощи США — прогноз экономиста

19:42 Окончание войны в 2025 году — во что верят одесситы

Эксклюзив

06:33 Рост цен не остановить — сколько будет стоить доллар в 2025 году

2 января 2025

06:53 Рейтинг украинских банков — где лучше хранить сбережения

06:50 Какие территории отбила и потеряла Украина в течение 2024 года

06:40 Цены на медь в январе — стоимость цветных металлов в Украине

1 января 2025

14:57 Чего ждут одесситы в 2025 году — опрос

08:02 Как украинцы вдохновляли в 2024 году — пять впечатляющих историй

Text

21:39 Подорван назвал последствия ракетного удара по Чернигову

Text

18:09 У Шольца ошарашили новыми данными о войне — эфир Вечір.LIVE

Text

15:40 В Сухопутных войсках раскритиковали подготовку к выборам

Text

13:00 Зеленский готовится к встрече с Трампом — эфир День.LIVE

Text

12:47 Нардеп сказал, сколько времени нужно для подготовки штурмовика

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

Text

12:29 Нардеп сказал, почему аудиты по укрытиям остаются непубличными

Text

11:55 В "Айдаре" назвали оптимальный возраст для мобилизации

Text

11:18 Военный прокомментировал слухи о прорыве россиян в Часовом Яру

Text

09:34 Главные новости и события 2024 года, — эфир Остаповец_LIVE

Text

08:00 Зеленский сделал заявление о Трампе — эфире Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

1 января 2025

17:33 Налог на недвижимость 2025 — что изменится для владельцев жилья