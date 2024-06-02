Пробок нет, но есть очереди — какая ситуация в сторону границы на Одесчине
На трассе Одесса — Рени наблюдаются локальные пробки в направлении границы с Молдовой сегодня вечером, 2 июня. Стоит отметить, что сейчас их размеры не значимы и ситуация на дороге остается под контролем. Однако на трех КПП зафиксированы очереди из желающих уехать за границу.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.
Пробки в направлении Паланки
Сейчас в сторону Паланки есть пробка в Маяках и КПП, расположенная в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там очередь достигает около трех километров. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Перед самым пунктом наблюдается большая очередь.
Очереди на КПП "Старокозачье — Тудора"
На пункте пропуска "Старокозачье" также зафиксирована очередь на пересечение границы. Размеры ее достаточно внушительны и достигают нескольких километров. На картах этот участок постепенно краснеет, что свидетельствует о затрудненном движении.
Пробки в направлении Орловки
На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин внутри села Кирнички и Сафьян. Однако стоит отметить, что размер этой пробки существенно не влияет на трафик. На самом паромном пункте пропуска тоже небольшая очередь.
Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"
На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", расположенном в одноименном городе, очереди на пересечение границы не зафиксированы. Проезд в КПП свободный и не осложненный.
Цены на топливо
На украинских автозаправочных станциях цены на горючее не изменились. Стоимость всех марок бензина, дизеля и автогаза осталась на уровне предыдущего дня.
По данным мониторингового сайта, 2 июня средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:
- A-95+ - 59,58 грн/л;
- А-95 - 55,92 грн/л;
- А-92 - 52,33 грн/л;
- дизельное топливо - 52,58 грн/л;
- сжиженный газ - 26,57 грн/л.
Напомним, на юге Одесской области продолжаются работы по капитальному ремонту моста через канал Кофа, расположенный на автомобильной дороге Т-16-07 Измаил — Килия — Вилково. Старая конструкция уже демонтирована и идет подготовка к установке новых балок.
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