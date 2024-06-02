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Пробок нет, но есть очереди — какая ситуация в сторону границы на Одесчине

2 июня 2024 17:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Пробок нет, но есть очереди — какая ситуация в сторону границы на Одесчине
Трасса Одесса – Рени. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

На трассе Одесса — Рени наблюдаются локальные пробки в направлении границы с Молдовой сегодня вечером, 2 июня. Стоит отметить, что сейчас их размеры не значимы и ситуация на дороге остается под контролем. Однако на трех КПП зафиксированы очереди из желающих уехать за границу.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть пробка в Маяках и КПП, расположенная в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там очередь достигает около трех километров. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Перед самым пунктом наблюдается большая очередь.

Пробки в сторону Паланки
Ситуация на трассе в направлении Паланки. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Старокозачье — Тудора"

На пункте пропуска "Старокозачье" также зафиксирована очередь на пересечение границы. Размеры ее достаточно внушительны и достигают нескольких километров. На картах этот участок постепенно краснеет, что свидетельствует о затрудненном движении.

Заторы в КПП Староказачье
Ситуация на трассе в направлении "Старокозачье — Тудора". Фото: скриншот

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин внутри села Кирнички и Сафьян. Однако стоит отметить, что размер этой пробки существенно не влияет на трафик. На самом паромном пункте пропуска тоже небольшая очередь.

Пробки на Орловке
Ситуация на трассе в направлении Орловки Фото: скриншот

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", расположенном в одноименном городе, очереди на пересечение границы не зафиксированы. Проезд в КПП свободный и не осложненный.

Пробки в сторону Рени
Пробка на подъезде к КПП "Рени - Джюрджюлешть". Фото: скриншот

Цены на топливо

На украинских автозаправочных станциях цены на горючее не изменились. Стоимость всех марок бензина, дизеля и автогаза осталась на уровне предыдущего дня.

По данным мониторингового сайта, 2 июня средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ - 59,58 грн/л;
  • А-95 - 55,92 грн/л;
  • А-92 - 52,33 грн/л;
  • дизельное топливо - 52,58 грн/л;
  • сжиженный газ - 26,57 грн/л.

Напомним, на юге Одесской области продолжаются работы по капитальному ремонту моста через канал Кофа, расположенный на автомобильной дороге Т-16-07 Измаил — Килия — Вилково. Старая конструкция уже демонтирована и идет подготовка к установке новых балок.

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