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Заторів немає, але є черги — яка ситуація у бік кордону на Одещині

2 червня 2024 17:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Заторів немає, але є черги — яка ситуація у бік кордону на Одещині
Траса Одеса — Рені. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

На трасі Одеса — Рені спостерігаються локальні затори в напрямку кордону з Молдовою сьогодні увечері, 2 червня. Варто зазначити, що наразі їхні розміри не є значущими й ситуація на дорозі залишається під контролем. Проте на трьох КПП зафіксовані черги з охочих виїхати за кордон. 

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є затор у Маяках та КПП, що розміщується у межах Нижньодністровського національного природного парку, там черга сягає близько трьох кілометрів. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Перед самим пунктом спостерігається велика черга.  

Затори у бік Паланки
Ситуація на трасі у напрямку Паланки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

На пункті пропуску "Старокозаче" також зафіксована черга на перетин кордону. Розміри її досить значні й сягають декількох кілометрів. На картах ця ділянка поступово червонішає, що свідчить про утруднений рух.

Затори до КПП Старокозаче
Ситуація на трасі у напрямку "Старокозаче — Тудора". Фото: скриншот

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин в межах села Кирнички та Саф'ян. Проте варто зазначити, що розмір цього затору суттєво не впливає на трафік. На самому поромному пункті пропуску теж є невелика черга. 

Затори на Орлівку
Ситуація на трасі у напрямку Орлівки Фото: скриншот

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, черг на перетин кордону не зафіксовано. Проїзд до КПП вільний та неускладнений. 

Затори у бік Рені
Затор на під'їзді до КПП "Рені — Джюрджюлешть". Фото: скриншот

Ціни на паливо

На українських автозаправних станціях ціни на пальне не змінилися. Вартість всіх марок бензину, а також дизеля та автогазу залишилась на рівні попереднього дня.

За даними моніторингового сайту, 2 червня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 59,58 грн/л;
  • А-95 — 55,92 грн/л;
  • А-92 — 52,33 грн/л;
  • дизельне пальне — 52,58 грн/л;
  • скраплений газ — 26,57 грн/л.

Нагадаємо, на півдні Одеської області тривають роботи з капітального ремонту мосту через канал Кофа, що розташований на автомобільній дорозі Т-16-07 Ізмаїл — Кілія — Вилкове. Стару конструкцію вже демонтували та йде підготовка до встановлення нових балок. 

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