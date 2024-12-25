За что задержали одесского партийного лидера Суханова, все подробности

В Киеве задержали главу одесского "УДАРа". Фото: СБУ

Руководитель одесской организации партии "УДАР" адвокат Александр Суханов требовал 1 млн грн у предпринимателя. За эту сумму он обещал помочь в получении права аренды. Политика задержали.

Об этом сообщили в СБУ и Офисе генпрокурора в среду, 25 декабря.

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Детали дела

По данным следствия, к адвокату за консультацией обратился директор фирмы, владеющей лодочной станцией в парке "Наталка" на берегу Днепра. Предприятие долго безрезультатно пыталось получить в аренду на 25 лет участок, на котором расположена станция. Речь идет о 0,5 га земли.

Политик заверил предпринимателя, что у него есть связи в Киевской городской государственной администрации. Он пообещал "решить вопрос" за 1 млн долларов.

Что угрожает политику

Одессита задержали, когда он получил от бизнесмена 900 тыс. долларов. Ему сообщили о подозрении в мошенничестве. Если суд признает политика виновным, ему грозит до 12 лет тюрьмы. Правоохранители подготовили ходатайство о содержании задержанного под стражей с возможностью выйти под залог в 38 млн грн.

Напомним, партия "УДАР" заявила, что ее активиста могли задержать по политическим причинам и призвала к объективному расследованию.

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