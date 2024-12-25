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Затримання одеського політика у Києві — з'явилися нові подробиці

25 грудня 2024 11:33
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
За що затримали одеського партійного лідера Суханова, всі подробиці
У Києві затримали голову одеського "УДАРу". Фото: СБУ
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Керівник одеської організації партії "УДАР" адвокат Олександр Суханов вимагав 1 млн грн у підприємця. За цю суму він обіцяв посприяти в отриманні права оренди. Політика затримали.

Про це повідомили у СБУ та Офісі генпрокурора у середу, 25 грудня.

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Деталі справи

За даними слідства, до адвоката за консультацією звернувся директор фірми, яка володіє човновою станцією у парку "Наталка" на березі Дніпра. Підприємство тривалий час безрезультатно намагалося отримати в оренду на 25 років ділянку, на якій розташована станція. Йдеться про 0,5 га землі. 

Політик запевнив підприємця, що має зв'язки у Київській міській державній адміністрації. Він пообіцяв "вирішити питання" за 1 млн доларів. 

Що загрожує політику

Одесита затримали, коли він отримав від бізнесмена 900 тис. доларів. Йому повідомили про підозру у шахрайстві. Якщо суд визнає політика винним, йому загрожує до 12 років ув'язнення. Наразі правоохоронці підготували клопотання про тримання затриманого під вартою з можливістю вийти під заставу у 38 млн грн.

Нагадаємо, партія "УДАР" заявила, що її активіста могли затримати з політичних причин і закликала до об'єктивного розслідування.

Раніше ми повідомляли про затримання голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого.

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