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Завтра некоторые жители Приморского района Одессы останутся без газа

29 октября 2023 18:10
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Завтра некоторые жители Приморского района Одессы останутся без газа
Работник газовой службы. Иллюстративная фотография. Фото: УНИАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

30 октября будет временно прекращено газоснабжение потребителей в Приморском районе города. Такое отключение связано с необходимостью проведения ремонтных работ в газовых сетях.

Об этом сообщают на сайте АО "Одессагаз" .

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С 09:00 до 17:00 будут отключены от газоснабжения потребители по следующим адресам:

  • Французский бульвар, 54/15
  • Французский бульвар, 66/1
  • Французский бульвар, 60в
  • Французский бульвар, 60г
  • ул. Академическая, 30
  • ул. Академическая, 28/1
  • пер. Курортный, 1а
  • пер. Курортный, 1
  • ул. Генуэзская, 1
  • ул. Генуэзская, 1/9
  • ул. Генуэзская, 3а
  • ул. Генуэзская, 3в
  • ул. Генуэзская, 3г

Восстановление газоснабжения

После завершения ремонтных работ будет возобновлено газоснабжение потребителей. Управление эксплуатации газового хозяйства извиняется за временные неудобства.

Напомним, что сегодня, 29 октября, некоторые одесситы останутся без водоснабжения из-за ремонтно-аварийных работ. Воду горожанам планируют вернуть к 16:00, однако время может меняться.

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