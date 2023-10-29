Завтра некоторые жители Приморского района Одессы останутся без газа

Работник газовой службы. Иллюстративная фотография. Фото: УНИАН

30 октября будет временно прекращено газоснабжение потребителей в Приморском районе города. Такое отключение связано с необходимостью проведения ремонтных работ в газовых сетях.

Об этом сообщают на сайте АО "Одессагаз" .

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С 09:00 до 17:00 будут отключены от газоснабжения потребители по следующим адресам:

Французский бульвар, 54/15

Французский бульвар, 66/1

Французский бульвар, 60в

Французский бульвар, 60г

ул. Академическая, 30

ул. Академическая, 28/1

пер. Курортный, 1а

пер. Курортный, 1

ул. Генуэзская, 1

ул. Генуэзская, 1/9

ул. Генуэзская, 3а

ул. Генуэзская, 3в

ул. Генуэзская, 3г

Восстановление газоснабжения

После завершения ремонтных работ будет возобновлено газоснабжение потребителей. Управление эксплуатации газового хозяйства извиняется за временные неудобства.

Напомним, что сегодня, 29 октября, некоторые одесситы останутся без водоснабжения из-за ремонтно-аварийных работ. Воду горожанам планируют вернуть к 16:00, однако время может меняться.