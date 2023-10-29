Завтра деякі жителі Приморського району Одеси залишаться без газу

Працівник газової служби. Ілюстративне фото. Фото: УНІАН

30 жовтня буде тимчасово припинено газопостачання для споживачів у Приморському районі міста. Таке відключення пов'язане з необхідністю проведення ремонтних робіт на газових мережах.

Про це повідомляють на сайті АТ "Одесагаз".

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З 09:00 до 17:00, будуть відключені від газопостачання споживачі за наступними адресами:

Французький бульвар, 54/15

Французький бульвар, 66/1

Французький бульвар, 60в

Французький бульвар, 60г

вул. Академічна, 30

вул. Академічна, 28/1

пров. Курортний, 1а

пров. Курортний, 1

вул. Генуезька, 1

вул. Генуезька, 1/9

вул. Генуезька, 3а

вул. Генуезька, 3в

вул. Генуезька, 3г

Відновлення газопостачання

Після завершення ремонтних робіт буде відновлено газопостачання для споживачів. Управління експлуатації газового господарства перепрошує за тимчасові незручності.

Нагадаємо, що сьогодні, 29 жовтня, деякі одесити залишаться без водопостачання через ремонтно-аварійні роботи. Воду містянам планують повернути до 16:00, проте час може змінюватися.