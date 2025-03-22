Погода в Одессе завтра: день будет холодным, без осадков, но ветреным

Женщины идут по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Завтра, 23 марта, в Одессе будет преимущественно облачная погода без осадков. Температура воздуха будет плюсовой, однако сильный ветер может повлиять на комфортность пребывания на улице.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе на 23 марта

Ночью температура воздуха в Одессе составит +4 °C, но из-за ветра 4 м/с будет ощущаться как +3 °C. Влажность будет достигать 71%, атмосферное давление — 764 мм рт. ст.

Утром температура повысится до +5 °C, однако из-за ветра 5 м/с ощущение холода будет оставаться. Влажность возрастет до 80%.

Днем прогнозируется +9 °C, а из-за ветра 7 м/с температура будет ощущаться как +8 °C. Влажность будет 72%, атмосферное давление — 765 мм рт. ст.

Вечером ожидается +8 °C, но с порывами ветра 8 м/с будет казаться прохладнее — около +6 °C.

Солнце взойдет в 05:53 и зайдет в 18:13.

Погода в Одессе на 23 марта. Фото: скриншот

Погода в Одесской области на 23 марта

Переменная облачность.

Без существенных осадков.

Ночью и утром местами туман.

Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 0...+5 °С, днем +8...+13 °С.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

Погода в Одесской области на 23 марта. Фото: скриншот

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила, что 23 марта на западе и севере Украины немного похолодает. Также В Белгороде-Днестровском, Одесская область, готовятся завершить отопительный сезон до конца следующей недели.