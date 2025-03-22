Погода в Одесі завтра: день буде холодним, без опадів, але вітряним

Жінки йдуть вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Завтра, 23 березня, в Одесі буде переважно хмарна погода без опадів. Температура повітря буде плюсовою, проте сильний вітер може вплинути на комфортність перебування на вулиці.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі на 23 березня

Вночі температура повітря в Одесі становитиме +4 °C, але через вітер 4 м/с відчуватиметься як +3 °C. Вологість сягатиме 71%, атмосферний тиск — 764 мм рт. ст.

Вранці температура підвищиться до +5 °C, проте через вітер 5 м/с відчуття холоду залишатиметься. Вологість зросте до 80%.

Удень прогнозується +9 °C, а через вітер 7 м/с температура відчуватиметься як +8 °C. Вологість буде 72%, атмосферний тиск — 765 мм рт. ст.

Увечері очікується +8 °C, але з поривами вітру 8 м/с здаватиметься прохолодніше — близько +6 °C.

Сонце зійде о 05:53 і зайде о 18:13.

Погода в Одесі на 23 березня. Фото: скриншот

Погода в Одеській області на 23 березня

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вночі та вранці місцями туман.

Вітер південно-східний, 9-14 м/с.

Температура вночі 0...+5 °С, вдень +8...+13 °С.

На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

Погода в Одеській області на 23 березня. Фото: скриншот

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко попередила, що 23 березня на заході та півночі України трохи похолоднішає. Також У Білгороді-Дністровському, що на Одещині, готуються завершити опалювальний сезон до кінця наступного тижня.