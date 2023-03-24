Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow Увеличение цены на зерно на 1% приводит к голоду 10 миллионов человек arrow

Увеличение цены на зерно на 1% приводит к голоду 10 миллионов человек

24 марта 2023 17:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Работа зернового коридора спасает людей
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Заместитель директора Всемирной Организации ООН выразила благодарность за помощь представителей США, Испании и Франции в рамках зерновой инициативы, обеспечивающей продовольственную безопасность в Украине и на глобальном уровне. Также была отдельно отмечена роль украинских партнеров, помогающих в развитии экономики и поддержке аграриев.

Об этом Новини.LIVE узнали от заместителя директора Всемирной продовольственной программы в Украине Марианны Уорл.

Читайте также:

Одной из главных задач зерновой инициативы является обеспечение продовольственной безопасности в мире. Гуманитарные суда, отправляющие зерно в беднейшие страны мира, имеют большое значение в этом плане. Закрытие портов может привести к росту цен на зерно и голод.

"Как мы помним, что при закрытии портов, когда они не работали, цены на зерно выросли примерно на 40 процентов. И я приведу вам пример, что увеличение цены на зерно на один процент, к сожалению, приводит к тому, что примерно 10 миллионов человек начинают страдать от голода", — отметила Марианна Уорл.

Функционирование зерновой сделки влияет на цену агропродукции. Как правило, все рынки зерновых и масличных культур коррелируются между собой.

Отметим, что международное сообщество продолжает содействовать программе Grain From Ukraine. Сегодня стало известно о дополнительной финансовой поддержке.

В Организации Объединенных Наций (ООН) объявили решение о продолжении экспорта украинского зерна. Речь идет о так называемом "зерновом соглашении", срок действия которого истек 18 марта 2023 года.

Напомним, украинские аграрии ожидают на фоне войны собрать значительно меньший урожай зерна в 2023 году. Одной из причин является сокращение посевных площадей.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Новина з відео

18:16Повысятся ли тарифы на электричество в апреле: Шмыгаль выступил с важным заявлением

18:11 Замена Малиновскому: "Аталанта" купит футболиста из "Динамо"

18:05 Возле Крыма заметили британский самолет-разведчик и два истребителя

18:02 Полтавская область меняет продолжительность комендантского часа из-за посевной

Эксклюзив

18:00Альтернативный проезд в Бессарабию и развитие Одесчины: на что пойдут европейские деньги

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:51 Суд вынес приговор корректировщице атак по больницам в Николаеве: как ее наказали

17:49 Премьер Испании заявил, что мир должен прислушаться к Китаю, чтобы завершить войну в Украине

17:42Сегодня правительство дало старт массовому производству дронов в Украине, — Федоров

17:25 В Индонезии из-за извержения вулкана власти создали двухкилометровую запретную зону

Новина з фото

17:20В Украине назначили новых руководителей Специализированных прокуратур в сфере обороны: детали

Новина з відео

18:16Повысятся ли тарифы на электричество в апреле: Шмыгаль выступил с важным заявлением

Эксклюзив

18:00Альтернативный проезд в Бессарабию и развитие Одесчины: на что пойдут европейские деньги

Новина з відео

15:46 соловьев рассердился из-за Галкина: пропагандист выдвинул требования властям рф

Новина з відео

15:10 В Одесской области пограничная собака обнаружила контрабанду сигарет

Новина з відео

14:59 Зеленский выступил перед выпускниками-нацгвардейцами: что сказал глава государства

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

14:40 Пляжный сезон под запретом: эксперты предупреждают о высокой степени заминированности

Новина з відео

14:01 Украина передала россии часть пленных оккупантов без обмена: подробности

Новина з відео

12:40 Флоту рф уже не так спокойно в своей "тихой гавани", — Гуменюк

Новина з відео

12:27 Залужный вспомнил о ракетном ударе по базе оккупантов в Бердянске

Новина з відео

12:26 Linkin Park представил неизданную ранее песню, видеоряд к которой подобрал искусственный интеллект

Эксклюзив

18:00Альтернативный проезд в Бессарабию и развитие Одесчины: на что пойдут европейские деньги

Новина з фото

07:32Шоумену Педану — 41: чем сейчас занимается звезда "Подъема"

Эксклюзив

07:10Российское вторжение в Украину: неделя 56-я. У границы враг собирает войска

Эксклюзив

06:10В Украине закрылись сотни обменников: как они работают и сколько зарабатывают

Новина з фото

20:12 История любви Ефросининой и защитника Украины Тимура Хромаева

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

19:00Дунайка уже на прилавках Привоза: как ее лучше приготовить — советы продавцов

18:40Израильские "Ловцы дронов" скоро приедут в Украину

Эксклюзив

16:00На час вперед: одесситы о переводе времени

Эксклюзив

10:34"Уснул и больше не проснулся": запорожчане рассказали о ежедневном терроре российских обстрелов

Новина з фото

06:45 Целовался со звездами, платил за них и знает все тайны: блогеру Перес Хилтону — 45

Актуальное по теме

None 24 Март 18:16

Повысятся ли тарифы на электричество в апреле: Шмыгаль выступил с важным заявлением

None 24 Март 18:10

Замена Малиновскому: "Аталанта" купит футболиста из "Динамо"

None 24 Март 18:06

Возле Крыма заметили британский самолет-разведчик и два истребителя

None 24 Март 18:23

Полтавская область меняет продолжительность комендантского часа из-за посевной

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB