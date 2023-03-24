Увеличение цены на зерно на 1% приводит к голоду 10 миллионов человек
Заместитель директора Всемирной Организации ООН выразила благодарность за помощь представителей США, Испании и Франции в рамках зерновой инициативы, обеспечивающей продовольственную безопасность в Украине и на глобальном уровне. Также была отдельно отмечена роль украинских партнеров, помогающих в развитии экономики и поддержке аграриев.
Об этом Новини.LIVE узнали от заместителя директора Всемирной продовольственной программы в Украине Марианны Уорл.
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Одной из главных задач зерновой инициативы является обеспечение продовольственной безопасности в мире. Гуманитарные суда, отправляющие зерно в беднейшие страны мира, имеют большое значение в этом плане. Закрытие портов может привести к росту цен на зерно и голод.
"Как мы помним, что при закрытии портов, когда они не работали, цены на зерно выросли примерно на 40 процентов. И я приведу вам пример, что увеличение цены на зерно на один процент, к сожалению, приводит к тому, что примерно 10 миллионов человек начинают страдать от голода", — отметила Марианна Уорл.
Функционирование зерновой сделки влияет на цену агропродукции. Как правило, все рынки зерновых и масличных культур коррелируются между собой.
Отметим, что международное сообщество продолжает содействовать программе Grain From Ukraine. Сегодня стало известно о дополнительной финансовой поддержке.
В Организации Объединенных Наций (ООН) объявили решение о продолжении экспорта украинского зерна. Речь идет о так называемом "зерновом соглашении", срок действия которого истек 18 марта 2023 года.
Напомним, украинские аграрии ожидают на фоне войны собрать значительно меньший урожай зерна в 2023 году. Одной из причин является сокращение посевных площадей.