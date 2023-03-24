Увеличение цены на зерно на 1% приводит к голоду 10 миллионов человек

Работа зернового коридора спасает людей

Заместитель директора Всемирной Организации ООН выразила благодарность за помощь представителей США, Испании и Франции в рамках зерновой инициативы, обеспечивающей продовольственную безопасность в Украине и на глобальном уровне. Также была отдельно отмечена роль украинских партнеров, помогающих в развитии экономики и поддержке аграриев.

Об этом Новини.LIVE узнали от заместителя директора Всемирной продовольственной программы в Украине Марианны Уорл.

Одной из главных задач зерновой инициативы является обеспечение продовольственной безопасности в мире. Гуманитарные суда, отправляющие зерно в беднейшие страны мира, имеют большое значение в этом плане. Закрытие портов может привести к росту цен на зерно и голод.

"Как мы помним, что при закрытии портов, когда они не работали, цены на зерно выросли примерно на 40 процентов. И я приведу вам пример, что увеличение цены на зерно на один процент, к сожалению, приводит к тому, что примерно 10 миллионов человек начинают страдать от голода", — отметила Марианна Уорл.

Функционирование зерновой сделки влияет на цену агропродукции. Как правило, все рынки зерновых и масличных культур коррелируются между собой.

Отметим, что международное сообщество продолжает содействовать программе Grain From Ukraine. Сегодня стало известно о дополнительной финансовой поддержке.

В Организации Объединенных Наций (ООН) объявили решение о продолжении экспорта украинского зерна. Речь идет о так называемом "зерновом соглашении", срок действия которого истек 18 марта 2023 года.

Напомним, украинские аграрии ожидают на фоне войны собрать значительно меньший урожай зерна в 2023 году. Одной из причин является сокращение посевных площадей.