Збільшення ціни на зерно на 1% призводить до голоду 10 мільйонів людей — ООН

Робота зернового коридору рятує людей

Заступник директора Всесвітньої Організації ООН висловила подяку за допомогу представників США, Іспанії та Франції у рамках зернової ініціативи, яка забезпечує продовольчу безпеку в Україні та на глобальному рівні. Також було окремо відзначено роль українських партнерів, які допомагають у розвитку економіки та підтримці аграріїв.

Про це Новини.LIVE дізнались від заступниці директора Всесвітньої продовольчої програми в Україні Маріанни Уорл.

Одним із головних завдань зернової ініціативи є забезпечення продовольчої безпеки у світі. Гуманітарні судна, що відправляють зерно до найбідніших країн світу, мають велике значення в цьому плані. Закриття портів може призвести до зростання цін на зерно та голоду.

"Як ми пам'ятаємо, що під час закриття портів, коли вони не працювали, ціни на зерно зросли приблизно на 40 відсотків. І я наведу вам приклад, що збільшення ціни на зерно на один відсоток, на жаль, призводить до того, що приблизно 10 мільйонів людей починають страждати від голоду", — зазначила Маріанна Уорл.

Функціонування зернової угоди впливає на ціну агропродукції. Зазвичай, всі ринки зернових та олійних культур корелюються між собою.

Зазначимо, що міжнародна спільнота продовжує сприяти програмі Grain From Ukraine. Сьогодні стало відомо про додаткові фінансову підтримку.

В Організації Об’єднаних Націй (ООН) оголосили рішення, що стосується продовження експорту українського зерна. Йдеться про так звану "зернову угоду", термін дії якої сплив 18 березня 2023 року.

Нагадаємо, українські аграрії очікують на тлі війни зібрати значно менший врожай зерна у 2023 році. Однією з причин є скорочення посівних площ.