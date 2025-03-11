Судновладелицу в Одесской области будут судить за загрязнение моря

Бункеровоз в аварийном состоянии. Фото: Одесская областная прокуратура

Владелица судна в Одесской области приобрела бункеровщик, однако из-за нарушения требований безопасности корабль затонул, что повлекло загрязнение моря нефтью. На женщину открыли дело и направили его в суд.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Подробности дела

По данным следствия, руководитель частного предприятия, осуществляющего деятельность в сфере морского транспорта, приобрела в 2021 году бункеровщик. Однако она не позаботилась о его надлежащем техническом обслуживании и безопасной эксплуатации. Владелица судна игнорировала предупреждения об аварийном состоянии и высоком риске его затопления. Несмотря на осознание опасности, она не обеспечила вахтенную службу и не выполнила требования администрации порта по его базированию. В конце концов корабль затонул, что повлекло утечку более 1,2 тонны остаточных нефтепродуктов в акваторию порта Черноморск, представляя угрозу здоровью людей и экосистеме. Согласно выводам экспертов, убытки, вызванные катастрофой, оцениваются в почти 16 млн гривен.

Какое наказание грозит

Женщине объявили о подозрении по ч. 2 ст. 243, и ч. 2 ст. 364-1 Уголовного Кодекса Украины (загрязнение моря и злоупотребление полномочиями). Ей грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о новых последствиях загрязнения Черного моря. А также о высоком уровне загрязнения воздуха в Киеве.