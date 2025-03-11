Судновласницю на Одещині судитимуть за забруднення моря

Бункерувальник в аварійному стані. Фото: Одеська обласна прокуратура

Судновласниця на Одещині придбала бункерувальник, проте через порушення вимог безпеки корабель затонув, що спричинило забруднення моря нафтою. На жінку відкрили справу та скерували її до суду.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Подробиці справи

За даними слідства, керівниця приватного підприємства, що здійснює діяльність у сфері морського транспорту, придбала у 2021 році бункерувальник. Проте вона не подбала про його належне технічне обслуговування та безпечну експлуатацію. Судновласниця ігнорувала попередження про аварійний стан судна та високий ризик його затоплення. Попри усвідомлення небезпеки, вона не забезпечила вахтову службу та не виконала вимоги адміністрації порту щодо його базування. Врешті-решт корабель затонув, що спричинило витік понад 1,2 тонни залишкових нафтопродуктів в акваторію порту Чорноморськ, становлячи загрозу здоров’ю людей та екосистемі. Згідно з висновками експертів, збитки, спричинені катастрофою, оцінюються у майже 16 млн гривень.

Яке покарання загрожує

Жінці оголосили про підозру за ч. 2 ст. 243, та ч. 2 ст. 364-1 Кримінального Кодексу України (забруднення моря та зловживання повноваженнями). Їй загрожує до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нові наслідки забруднення Чорного моря. А також про високий рівень забруднення повітря у Києві.