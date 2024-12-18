Какие убытки от удара РФ по Одесщине 17 ноября

Спасатели ликвидируют последствия обстрела Фото: ГСЧС

Атака россиян на объекты критической инфраструктуры в Одесской области 17 ноября привела к значительному засорению территории. Экологи подсчитали вред и внесли в единый реестр ущерб, нанесенный вооруженной агрессией.

Об этом сообщили в Госэкоинспеции Юго-Западного округа в среду, 18 декабря.

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По подсчетам экспертов, в результате обстрела металлические обломки и строительные отходы засорили 65,5 тыс. кв. м земельных участков. Сумма экологического ущерба составила более 931 млн грн.

Обстрел 17 ноября

Отметим, что 17 ноября Россия нанесла ракетный удар по Одесчине. Вспыхнули пожары в трех частных жилых домах, еще четыре дома получили серьезные повреждения. Пострадал подросток, получивший травмы. В результате массированной атаки врага была также повреждена энергетическая инфраструктура Одесчины.

Напомним, россияне попали беспилотником в торговый центр в Харькове. Также пострадали жилые дома.