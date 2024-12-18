Які збитки від удару РФ по Одещині 17 листопада

Рятувальники долають наслідки обстрілу. Фото: ДСНС

Атака росіян на об'єкти критичної інфраструктури на Одещині 17 листопада призвела до значного засмічення території. Екологи підрахували шкоду та внесли до єдиного реєстру збитків, спричинених збройною агресією.

Про це повідомили у Держекоінспеції Південно-Західного округу у середу, 18 грудня.

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За підрахунками експертів, внаслідок обстрілу металеві уламки та будівельні відходи засмітили 65,5 тис. кв. м земельних ділянок. Сума екологічних збитків склала понад 931 млн грн.

Обстріл 17 листопада

Зазначимо, що 17 листопада Росія завдала ракетного удару по Одещині. Спалахнули пожежі в трьох приватних житлових будинках, ще чотири будинки зазнали серйозних пошкоджень. Постраждав підліток, який отримав травми. Внаслідок масованої атаки ворога було також пошкоджено енергетичну інфраструктуру Одещини.

Нагадаємо, росіяни влучили безпілотником у торговий центр у Харкові. Також постраждали житлові будинки.