В Одессе разоблачили наркодельца: детали от полиции

Задержали наркодельца в Одессе. Фото: Нацполиция

В Одессе задержали местного жителя, длительное время занимавшегося наркобизнесом. Запрещенные вещества он тщательно маскировал и доставлял "клиентам" посылками, но теперь одессит может провести за решеткой около десяти лет.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Обыски у преступника. Фото: Нацполиция

Детали преступления

Полицейские задержали 37-летнего одессита, ранее уже судимого за наркопреступления. Мужчина сбывал запрещенные вещества зависимым гражданам по всей Украине, в частности, в Киевской, Львовской, Харьковской, Николаевской и Днепропетровской областях.

Наркотики в емкости в доме дельца. Фото: Нацполиция

Для того чтобы не выдавать себя, злоумышленник отправлял посылки под вымышленными именами, пряча "товар" в кондитерских изделиях и декоративных свечах. Полицейские задокументировали семь таких сделок, за каждую из которых он получал около 12 долларов на свой криптокошелек.

На преступника надели наручники. Фото: Нацполиция

Обыски у преступника

Во время обыска по месту жительства следователи изъяли:

емкости с веществами растительного происхождения;

электронные весы;

вакууматоры;

пакеты;

мобильный телефон;

стартовые пакеты мобильных операторов;

экспресс-накладные почтовых отправлений.

Стартовые пакеты. Фото: Нацполиция

Завакуумированный наркотик. Фото: Нацполиция

Изъятые вещества были направлены на экспертизу для установления их веса и принадлежности к наркотическим.

Что грозит

Мужчине сообщили о подозрении в незаконном приобретении, хранении, перевозке с целью сбыта, а также сбыте особо опасных наркотических средств и психотропных веществ. Это преступление квалифицируется по ч. 2 ст.307 Уголовного кодекса Украины и карается лишением свободы сроком до десяти лет с конфискацией имущества.

Оборот наркотиков в Одесской области

Напомним, что в Одесской области правоохранители задержали 47-летнего мужчину за сбыт особо опасного психотропного вещества. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.



Ранее мы писали, что одессит был задержан в Киевском районе города. У него обнаружили коробку из-под хлопьев, в которой были наркотические вещества, в частности кристаллическое вещество PVP, известное как синтетический наркотик, и четыре пакетика с каннабисом.