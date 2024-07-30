В Одессе разоблачили наркодельца: детали от полиции

Сбывал выпечку с наркотиками за крипту — в Одессе задержали предпринимателя
В Одессе задержали местного жителя, длительное время занимавшегося наркобизнесом. Запрещенные вещества он тщательно маскировал и доставлял "клиентам" посылками, но теперь одессит может провести за решеткой около десяти лет.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
Детали преступления
Полицейские задержали 37-летнего одессита, ранее уже судимого за наркопреступления. Мужчина сбывал запрещенные вещества зависимым гражданам по всей Украине, в частности, в Киевской, Львовской, Харьковской, Николаевской и Днепропетровской областях.
Для того чтобы не выдавать себя, злоумышленник отправлял посылки под вымышленными именами, пряча "товар" в кондитерских изделиях и декоративных свечах. Полицейские задокументировали семь таких сделок, за каждую из которых он получал около 12 долларов на свой криптокошелек.
Обыски у преступника
Во время обыска по месту жительства следователи изъяли:
- емкости с веществами растительного происхождения;
- электронные весы;
- вакууматоры;
- пакеты;
- мобильный телефон;
- стартовые пакеты мобильных операторов;
- экспресс-накладные почтовых отправлений.
Изъятые вещества были направлены на экспертизу для установления их веса и принадлежности к наркотическим.
Что грозит
Мужчине сообщили о подозрении в незаконном приобретении, хранении, перевозке с целью сбыта, а также сбыте особо опасных наркотических средств и психотропных веществ. Это преступление квалифицируется по ч. 2 ст.307 Уголовного кодекса Украины и карается лишением свободы сроком до десяти лет с конфискацией имущества.
Оборот наркотиков в Одесской области
Напомним, что в Одесской области правоохранители задержали 47-летнего мужчину за сбыт особо опасного психотропного вещества. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее мы писали, что одессит был задержан в Киевском районе города. У него обнаружили коробку из-под хлопьев, в которой были наркотические вещества, в частности кристаллическое вещество PVP, известное как синтетический наркотик, и четыре пакетика с каннабисом.
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