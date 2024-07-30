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Сбывал выпечку с наркотиками за крипту — в Одессе задержали предпринимателя

30 июля 2024 13:59
Верзилова Єлизавета - редактор
В Одессе разоблачили наркодельца: детали от полиции
Задержали наркодельца в Одессе. Фото: Нацполиция
Верзилова Єлизавета - редактор

В Одессе задержали местного жителя, длительное время занимавшегося наркобизнесом. Запрещенные вещества он тщательно маскировал и доставлял "клиентам" посылками, но теперь одессит может провести за решеткой около десяти лет.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Обыски у преступника. Фото: Нацполиция

Детали преступления

Полицейские задержали 37-летнего одессита, ранее уже судимого за наркопреступления. Мужчина сбывал запрещенные вещества зависимым гражданам по всей Украине, в частности, в Киевской, Львовской, Харьковской, Николаевской и Днепропетровской областях.

Наркоделок из Одессы отправлял товар по почте
Наркотики в емкости в доме дельца. Фото: Нацполиция

Для того чтобы не выдавать себя, злоумышленник отправлял посылки под вымышленными именами, пряча "товар" в кондитерских изделиях и декоративных свечах. Полицейские задокументировали семь таких сделок, за каждую из которых он получал около 12 долларов на свой криптокошелек.

Разоблачили наркодельца в Одесской области
На преступника надели наручники. Фото: Нацполиция

Обыски у преступника

Во время обыска по месту жительства следователи изъяли:

  • емкости с веществами растительного происхождения;
  • электронные весы;
  • вакууматоры;
  • пакеты;
  • мобильный телефон;
  • стартовые пакеты мобильных операторов;
  • экспресс-накладные почтовых отправлений.
Использовал фековые номера
Стартовые пакеты. Фото: Нацполиция
Наркотики в Одессе.
Завакуумированный наркотик. Фото: Нацполиция

Изъятые вещества были направлены на экспертизу для установления их веса и принадлежности к наркотическим.

Что грозит

Мужчине сообщили о подозрении в незаконном приобретении, хранении, перевозке с целью сбыта, а также сбыте особо опасных наркотических средств и психотропных веществ. Это преступление квалифицируется по ч. 2 ст.307 Уголовного кодекса Украины и карается лишением свободы сроком до десяти лет с конфискацией имущества.

Оборот наркотиков в Одесской области

Напомним, что в Одесской области правоохранители задержали 47-летнего мужчину за сбыт особо опасного психотропного вещества. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее мы писали, что одессит был задержан в Киевском районе города. У него обнаружили коробку из-под хлопьев, в которой были наркотические вещества, в частности кристаллическое вещество PVP, известное как синтетический наркотик, и четыре пакетика с каннабисом.

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