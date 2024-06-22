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Збував психотропи та наркотики — в Одесі затримали рецидивіста

22 червня 2024 10:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
В Одесі затримали чоловіка з особливо небезпечними наркотиками й психотропами
Вилучені наркотичні засоби. Фото: Нацполіція
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Правоохоронці в Одесі викрили містянина, який намагався здійснювати збут наркотиків і психотропних речовин. Чоловіка затримали біля поштового відділення, коли він отримав незаконний пакунок з особливо небезпечними речовинами.

Про це повідомили в пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Деталі справи

За інформацією поліції, чоловіка затримали у Київському районі міста. У нього виявили коробку з-під пластівців, в якій були наркотичні речовини, зокрема кристалічна речовина PVP, відома як синтетичний наркотик, та чотири пакетики з канабісом. Окрім цього під час обшуку за місцем проживання затриманого поліцейські виявили додаткові речовини й пристрої для їх обробки. 

Збував психотропи та наркотики — в Одесі затримали рецидивіста - фото 1
Пристрої для обробки наркотиків. Фото: Нацполіція

Яке покарання

За цей злочин чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна. За інформацією поліцейських, фігуранта затримали в процесуальному порядку. Він наприкінці 2021 року був засуджений за грабіж і зберігання наркотичних засобів до п’яти років позбавлення волі з випробуванням строком на три роки.

Інші випадки затримання з наркотиками

Нагадаємо, на Одещині поліцейські затримали чоловіка, який був у стані сп'яніння та погрожував перехожим зброєю. Окрім цього, він пропонував місцевим придбати наркотики

Окрім цього, ми писали, що в Одеській області затримали жінку, яка отримала пакунки начебто з речами, однак у них був наркотик PVP. Зловмисниця хотіла збувати психотроп, однак її дилера викрили, а саму жінку затримали — тепер їй загрожує ув'язнення. 

Додамо, що житель Ізмаїла займався незаконними оборудками з бойовими припасами. Молодика затримали одразу після того, як він продав дві гранати за п'ять тисяч гривень.

Одеса
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наркоторгівля
Одеська область
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