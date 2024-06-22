В Одессе задержан мужчина с особо опасными наркотиками и психотропами

Изъятые наркотические средства. Фото: Нацполиция

Правоохранители в Одессе разоблачили горожанина, пытавшегося осуществлять сбыт наркотиков и психотропных веществ. Мужчину задержали возле почтового отделения, когда он получил незаконный сверток с особо опасными веществами.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Читайте также:

Детали дела

По информации полиции, мужчина был задержан в Киевском районе города. У него обнаружили коробку из-под хлопьев, в которой находились наркотические вещества, в частности кристаллическое вещество PVP, известное как синтетический наркотик и четыре пакетика с каннабисом. Кроме того, во время обыска по месту жительства задержанного полицейские обнаружили дополнительные вещества и устройства для их обработки.

Устройства для обработки наркотиков. Фото: Нацполиция

Какое наказание

За это преступление мужчине грозит лишение свободы сроком от шести до десяти лет с конфискацией имущества. По информации полицейских, фигурант был задержан в процессуальном порядке. Он в конце 2021 года был приговорен за грабеж и хранение наркотических средств на пять лет лишения свободы с испытанием сроком на три года.

Другие случаи задержания с наркотиками

Напомним, в Одесской области полицейские задержали мужчину, который был в состоянии опьянения и угрожал прохожим оружием. Кроме того, он предлагал местным приобрести наркотики.

Кроме этого, мы писали, что в Одесской области задержали женщину, которая получила свертки вроде бы с вещами, однако в них был наркотик PVP. Злоумышленница хотела сбывать психотроп, однако ее дилера уличили, а саму женщину задержали — теперь ей грозит заключение.

Добавим, что житель Измаила занимался незаконными сделками с боевыми припасами. Молодого человека задержали сразу после того, как он продал две гранаты за пять тысяч гривен.