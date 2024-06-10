На Одещині викрили наркозбувачку, яка отримала PVP поштою

На Одещині викрили жінку в оборудках з наркотиками. Фото: ДПСУ

Жителька Одещини отримала пакунки начебто з речами, однак серед згортків правоохоронці та прикордонники знайшли наркотик PVP. Виявилось, що зловмисниця хотіла збувати психотроп, однак її дилера викрили, а саму жінку затримали.

Про це повідомляють у пресслужбі ДПСУ.

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Подробиці події

На Одещині затримали жінку, яка отримала посилку з наркотиками. У пакунку виявили понад 1 кг PVP-солі. Пакет з психотропом був прихований в коробці з одягом. Жінка планувала у подальшому робити "закладки" й таким чином збувати речовину.

Огляд посилки правоохоронцями. Фото: ДПСУ

Також оперативники Ізмаїльського загону затримали ще одного наркоділка, який вів свою діяльність на Львівщині. Там зловмисник налагодив схему збуту різних заборонених речовин через пошту та розміщення закладок. Загалом правоохоронці вилучили понад 6 кг наркотичних засобів, вартість яких на чорному ринку перевищує 3 мільйона гривень.

Вилучена речовина. Фото: ДПСУ

Що загрожує

Наразі вивчається питання щодо можливої причетності організатора до контрабанди наркотиків через кордон. Жінці ж правоохоронці вже оголосили про підозру у незаконному придбанні та зберіганні психотропних речовин з метою збуту за попередньою змовою групою осіб. Цей злочин кваліфікується за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк до десяти років.

Інші оборудки з наркотиками на Одещині

Ми писали, що в Чорноморську правоохоронці зупинили 17-річного хлопця, який був під дією наркотиків. Юнак прямував до знайомої, з якою планував розфасовувати та збувати наркотичні речовини. Обом правопорушникам загрожує позбавлення волі.

Також ми повідомляли, що правоохоронці затримали чоловіка, у якого виявили згортки із метадоном, обіг якого заборонений. Виявилось, що ще понад 100 таких згортків він ховав у помешканні та планував збувати на території Одеси.