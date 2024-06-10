В Одесской области разоблачили наркосбытку, которая получила PVP по почте

В Одесской области разоблачили женщину в сделках с наркотиками. Фото: ГПСУ

Жительница Одесчины получила посылку якобы с вещами, однако среди свертков правоохранители и пограничники нашли наркотик PVP. Оказалось, что злоумышленница хотела сбывать психотроп, однако ее дилера уличили, а саму женщину задержали.

Об этом сообщают в пресс-службе ГПСУ.

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Подробности происшествия

В Одесской области задержана женщина, которая получила посылку с наркотиками. В упаковке было обнаружено более 1 кг PVP-соли. Пакет с психотропом был скрыт в коробке с одеждой. Женщина планировала в дальнейшем делать "закладки" и таким образом сбывать вещество.

Обзор посылки правоохранителями. Фото: ГПСУ

Также оперативники Измаильского отряда задержали еще одного наркодельца, который вел свою деятельность во Львовской области. Там злоумышленник наладил схему сбыта различных запрещенных веществ по почте и размещению закладок. В общей сложности правоохранители изъяли более 6 кг наркотических средств, стоимость которых на черном рынке превышает 3 миллиона гривен.

Извлеченное вещество. Фото: ГПСУ

Что угрожает

Изучается вопрос о возможной причастности организатора к контрабанде наркотиков через границу. Женщине правоохранители уже объявили о подозрении в незаконном приобретении и хранении психотропных веществ с целью сбыта по предварительному сговору группой лиц. Это преступление квалифицируется по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины и наказывается лишением свободы сроком до десяти лет.

Другие сделки с наркотиками в Одесской области

Мы писали, что в Черноморске стражи порядка остановили 17-летнего парня, который был под действием наркотиков. Юноша направлялся к знакомой, с которой планировал расфасовывать и сбывать наркотические вещества. Обоим правонарушителям грозит лишение свободы.

Также мы сообщали, что правоохранители задержали мужчину, у которого обнаружили свертки с метадоном, оборот которого запрещен. Оказалось, что еще более 100 таких свертков он прятал в квартире и планировал сбывать на территории Одессы.