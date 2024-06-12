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П'яний, озброєний та ще й з наркотиками — на Одещині затримали порушника

12 червня 2024 19:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
На Одещині патрульні затримали чоловіка зі зброєю т а наркотиками
Патрульні затримали порушника на Одещині. Фото: Патрульна поліція
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

На Одещині поліцейські затримали чоловіка, який був у стані сп'яніння та погрожував перехожим зброєю. Окрім цього, він місцевим придбати наркотики. 

Про це повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Одеської області.

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Деталі інциденту

За даними правоохоронців, чоловік був п’яний і під час затримання поводився дуже агресивно. У його наплічнику інспектори виявили зброю, вибухівку, а також різні медичні речовини, ймовірно наркотичні.

На Одещині затримали порушника зі зброєю
Поліція обшукала наплічник порушника. Фото: Патрульна поліція

Наразі затриманим займаються слідчі, які ретельно з'ясовують всі обставини інциденту. Виявлені предмети направлені на експертизу, а чоловіку загрожує кримінальна відповідальність за погрози зброєю та незаконний обіг наркотиків.

Інші злочини на Одещині

Ми писали, що в Одеській області затримали жінку, яка отримала пакунки начебто з речами, однак у них був наркотик PVP. Зловмисниця хотіла збувати психотроп, однак її дилера викрили, а саму жінку затримали — тепер їй загрожує ув'язнення. 

Також ми писали, що житель Ізмаїла займався незаконними оборудками з бойовими припасами. Молодика затримали одразу після того, як він продав дві гранати за п'ять тисяч гривень.

алкоголь
в'язниця
наркотики
зброя
поліція
Одеса
Кримінал
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