На Одещині патрульні затримали чоловіка зі зброєю т а наркотиками

Патрульні затримали порушника на Одещині. Фото: Патрульна поліція

На Одещині поліцейські затримали чоловіка, який був у стані сп'яніння та погрожував перехожим зброєю. Окрім цього, він місцевим придбати наркотики.

Про це повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Одеської області.

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Деталі інциденту

За даними правоохоронців, чоловік був п’яний і під час затримання поводився дуже агресивно. У його наплічнику інспектори виявили зброю, вибухівку, а також різні медичні речовини, ймовірно наркотичні.

Поліція обшукала наплічник порушника. Фото: Патрульна поліція

Наразі затриманим займаються слідчі, які ретельно з'ясовують всі обставини інциденту. Виявлені предмети направлені на експертизу, а чоловіку загрожує кримінальна відповідальність за погрози зброєю та незаконний обіг наркотиків.

Інші злочини на Одещині

Ми писали, що в Одеській області затримали жінку, яка отримала пакунки начебто з речами, однак у них був наркотик PVP. Зловмисниця хотіла збувати психотроп, однак її дилера викрили, а саму жінку затримали — тепер їй загрожує ув'язнення.

Також ми писали, що житель Ізмаїла займався незаконними оборудками з бойовими припасами. Молодика затримали одразу після того, як він продав дві гранати за п'ять тисяч гривень.