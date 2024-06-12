В Одесской области патрульные задержали мужчину с оружием и наркотиками

Патрульные задержали нарушителя в Одесской области. Фото: Патрульная полиция

В Одесской области полицейские задержали мужчину, который был в состоянии опьянения и угрожал прохожим оружием. Кроме того, он предлагал местным приобрести наркотики.

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Одесской области.

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Детали инцидента

По данным правоохранителей, мужчина был пьян и во время задержания вел себя очень агрессивно. В его рюкзаке инспекторы обнаружили оружие, взрывчатку, а также различные медицинские вещества, предположительно наркотические.

Полиция обыскала рюкзак нарушителя. Фото: Патрульная полиция

Задержанным занимаются следователи, которые тщательно выясняют все обстоятельства инцидента. Обнаруженные предметы направлены на экспертизу, а мужчине грозит уголовная ответственность за угрозы оружием и незаконное обращение с наркотиками.

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