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Пьяный, вооруженный и еще с наркотиками — в Одесской области задержали нарушителя

12 июня 2024 19:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одесской области патрульные задержали мужчину с оружием и наркотиками
Патрульные задержали нарушителя в Одесской области. Фото: Патрульная полиция
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одесской области полицейские задержали мужчину, который был в состоянии опьянения и угрожал прохожим оружием. Кроме того, он предлагал местным приобрести наркотики.

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Одесской области.

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Детали инцидента

По данным правоохранителей, мужчина был пьян и во время задержания вел себя очень агрессивно. В его рюкзаке инспекторы обнаружили оружие, взрывчатку, а также различные медицинские вещества, предположительно наркотические.

В Одесской области задержали нарушителя с оружием
Полиция обыскала рюкзак нарушителя. Фото: Патрульная полиция

Задержанным занимаются следователи, которые тщательно выясняют все обстоятельства инцидента. Обнаруженные предметы направлены на экспертизу, а мужчине грозит уголовная ответственность за угрозы оружием и незаконное обращение с наркотиками.

Другие преступления в Одесской области

Мы писали, что в Одесской области задержали женщину, которая получила посылку якобы с вещами, однако в ней был наркотик PVP. Злоумышленница хотела сбывать психотроп, но ее дилера раскрыли, а саму женщину задержали — теперь ей грозит заключение.

Также мы писали, что житель Измаила занимался незаконными сделками с боевыми припасами. Молодого человека задержали сразу после того, как он продал две гранаты за пять тысяч гривен.

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