В Одесі викрили наркоділка: деталі від поліції

Затримали наркоділка в Одесі. Фото: Нацполіція

В Одесі затримали місцевого жителя, який тривалий час займався наркобізнесом. Заборонені речовини він ретельно маскував та доставляв "клієнтам" посилками, та тепер одесит може провести за ґратами близько десяти років.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Обшуки у злочинця. Фото: Нацполіція

Деталі злочину

Поліцейські затримали 37-річного одесита, який раніше вже був судимий за наркозлочини. Чоловік збував заборонені речовини залежним громадянам по всій Україні, зокрема в Київській, Львівській, Харківській, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

Наркотики у ємності в помешканні ділка. Фото: Нацполіція

Для того, аби не видавати себе, зловмисник відправляв посилки під вигаданими іменами, ховаючи "товар" у кондитерських виробах та декоративних свічках. Поліцейські задокументували сім таких оборудок, за кожну з яких він отримував близько 12 доларів на свій криптогаманець.

На злочинця одягли кайданки. Фото: Нацполіція

Обшуки у злочинця

Під час обшуку за місцем його проживання слідчі вилучили:

ємкості з речовинами рослинного походження;

електронні ваги;

вакууматори;

пакети;

мобільний телефон;

стартові пакети мобільних операторів;

експрес-накладні поштових відправлень.

Старотові пакети. Фото: Нацполіція

Завакуумований наркотик. Фото: Нацполіція

Вилучені речовини були скеровані на експертизу для встановлення їх ваги та належності до наркотичних.

Що загрожує

Чоловіку повідомили про підозру у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також збуті особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин. Цей злочин кваліфікується за ч. 2 ст.307 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.

Обіг наркотиків на Одещині

Нагадаємо, що в Одеській області правоохоронці затримали 47-річного чоловіка за збут особливо небезпечної психотропної речовини. Зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.



Раніше ми писали, що одесита затримали у Київському районі міста. У нього виявили коробку з-під пластівців, в якій були наркотичні речовини, зокрема кристалічна речовина PVP, відома як синтетичний наркотик, та чотири пакетики з канабісом.