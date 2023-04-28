В Одессе задержаны два разведчика РФ

Супруги на скамье подсудимых. Фото: Офис Генерального прокурора

В Одессе будут судить супругов коллаборантов, которые следили за украинскими военными. Пара разведывала данные для уничтожения ракетного вооружения на юге области.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.

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По информации представителей ведомства, молодые люди собирали разведданные о местах дислокации зенитно-ракетных подразделений, ракетного вооружения, расположении ангаров для хранения военной техники.

"Они пытались установить координаты полевых артиллерийских составов для нанесения ракетных ударов", — говорится в сообщении генпрокуратуры.

Колаборантов задержали сотрудники СБУ. Фото: Одесская областная прокуратура

Супруги русских агентов. Фото: Одесская областная прокуратура

Паспорт гражданина РФ. Фото: Одесская областная прокуратура

Что известно о паре коллаборантов

Супруги переехали в Одессу в 2018 году по указанию спецслужб РФ. Легализовав свое пребывание, они перешли в так называемый режим ожидания. Вражеские агенты изучали обстановку в регионе, налаживали товарищеские отношения с жителями Одессы. Знакомых планировали использовать для проведения разведывательной деятельности.

Задержаны преступники во время очередной разведки. Им сообщили о подозрении по факту шпионажа (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114 УК Украины). Паре грозит лишение свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Одессе был оглашен приговор милиционеру, причастному к содействию акций антимайдана. Фигуранту произошедших 2 мая 2014 года назначили наказание в виде 15 лет тюрьмы и потери звания полковника.