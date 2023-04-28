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Здавали позиції ЗСУ: в Одесі затримали двох розвідників РФ

28 квітня 2023 15:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі затримали двох розвідників РФ
Подружжя на лаві підсудних. Фото: Офіс Генерального прокурора
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі судитимуть подружжя колаборантів, які слідкували за українськими військовими. Пара розвідувала дані для знищення ракетного озброєння на півдні області. 

Про це повідомили у пресслужбі Офісу Генерального прокурора.

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За інформацією представників відомства, молоді люди збирали розвіддані про місця дислокації зенітно-ракетних підрозділів, ракетного озброєння, розташування ангарів для зберігання військової техніки.

"Вони намагалися встановити координати польових артилерійських складів для завдання ракетних ударів", — йдеться у повідомленні генпрокуратури. 

На зображенні може бути: 5 людей та текст
Колаборантів затримали працівники СБУ. Фото: Одеська обласна прокуратура
На зображенні може бути: 1 особа
Подружжя російських агентів. Фото: Одеська обласна прокуратура
На зображенні може бути: текст
Паспорт громадянина РФ. Фото: Одеська обласна прокуратура

Що відомо про пару колаборантів

Подружжя переїхало в Одесу у 2018 році за вказівкою спецслужб РФ. Легалізувавши своє перебування, вони перейшли у так званий "режим очікування". Ворожі агенти вивчали обстановку в регіоні, налагоджували товариські відносини з мешканцями Одеси. Знайомих планували використати для проведення розвідувальної діяльності.

Затримали злочинців під час чергової розвідки. Їм повідомили про підозру за фактом шпигунства (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114 КК України). Парі загрожує позбавлення волі строком до 15 років з конфіскацією майна. 

Нагадаємо, в Одесі оголосили вирок міліціонеру, причетному до сприяння акцій антимайдану. Фігуранту подій, які сталися 2 травня 2014 року, призначили покарання у вигляді 15 років тюрми та втрати звання полковника. 

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