В Одесі затримали двох розвідників РФ

Подружжя на лаві підсудних. Фото: Офіс Генерального прокурора

В Одесі судитимуть подружжя колаборантів, які слідкували за українськими військовими. Пара розвідувала дані для знищення ракетного озброєння на півдні області.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу Генерального прокурора.

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За інформацією представників відомства, молоді люди збирали розвіддані про місця дислокації зенітно-ракетних підрозділів, ракетного озброєння, розташування ангарів для зберігання військової техніки.

"Вони намагалися встановити координати польових артилерійських складів для завдання ракетних ударів", — йдеться у повідомленні генпрокуратури.

Колаборантів затримали працівники СБУ. Фото: Одеська обласна прокуратура

Подружжя російських агентів. Фото: Одеська обласна прокуратура

Паспорт громадянина РФ. Фото: Одеська обласна прокуратура

Що відомо про пару колаборантів

Подружжя переїхало в Одесу у 2018 році за вказівкою спецслужб РФ. Легалізувавши своє перебування, вони перейшли у так званий "режим очікування". Ворожі агенти вивчали обстановку в регіоні, налагоджували товариські відносини з мешканцями Одеси. Знайомих планували використати для проведення розвідувальної діяльності.

Затримали злочинців під час чергової розвідки. Їм повідомили про підозру за фактом шпигунства (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114 КК України). Парі загрожує позбавлення волі строком до 15 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одесі оголосили вирок міліціонеру, причетному до сприяння акцій антимайдану. Фігуранту подій, які сталися 2 травня 2014 року, призначили покарання у вигляді 15 років тюрми та втрати звання полковника.