Муж из Одессы сдавал в аренду выдуманное жилье в Ивано-Франковске - что ему угрожает

Полицейские берут у мужчины отпечатки пальцев. Фото иллюстративное: Нацполиция

Одесские правоохранители разоблачили 30-летнего мужчину, который обманул трех женщин, предложив в интернете аренду выдуманной квартиры в Ивано-Франковске. Злоумышленнику грозит до трех лет заключения.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Что сдавал мошенник

Правоохранители установили, что мошенник разместил в интернете объявление об аренде двухкомнатной квартиры в Ивано-Франковске, которой на самом деле не было. Фото квартиры он брал из аналогичных объявлений в сети, под которыми указывал свой номер телефона. Муж просил аванс за аренду и обещал встретиться с арендаторами после поступления денег. Как только получал деньги, он сразу обрывал связь.

Детали дела

По информации полиции, к ним обратилась 45-летняя женщина из Ивано-Франковска. Она сообщила, что хотела арендовать квартиру в своем городе, нашла объявления в интернете и передала задаток на карту арендодателя. После этого мужчина перестал выходить на связь. Женщина сохранила переписку, что помогло полиции установить местонахождение мошенника. Он оказался из Одессы.

"Операторы передали нам сообщения женщины, и мы установили, что ее обманул 30-летний мужчина родом из города Кременчуг Полтавской области, временно проживающего в Одессе. В свое время мы его разоблачили в краже. Он обокрал женщину, у которой снимал жилье. Материалы этой дела уже находятся на рассмотрении в суде", — рассказал начальник следственного отдела полиции №4 Одесского районного управления полиции №1 Олег Зощук.

Кроме того, в ходе дела полиция обнаружила еще двух пострадавших — жительниц Ивано-Франковской области в возрасте 22 и 28 лет. Две женщины перечисляли "арендодателю" деньги дважды, второй раз — на ремонт автомобиля, который якобы сломался по дороге на встречу. Общий ущерб потерпевших составляет 9 000 гривен, которые мошенник снял с карты и потратил.

Какое наказание

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — в завладении чужим имуществом путем обмана, то есть мошенничестве, совершенном повторно. За это преступление мужчине грозит до трех лет заключения. Сейчас он находится в следственном изоляторе в Кременчуге, ведь до приезда в Одессу совершил и там ряд мошенничеств и краж.

Напомним, в Одессе задержали двух местных похитивших местных жителей, незаконно лишили свободы и пытали своего коллегу. Таким образом они "выбивали" долги у потерпевшего, а теперь могут сесть за решетку.