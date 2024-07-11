Катували свого колегу через гроші - в Одесі викрили місцевих

Поліція затримала кривдника. Фото: Нацполіція

В Одесі затримали двох місцевих жителів, які викрали, незаконно позбавили волі та катували свого колегу. Таким чином вони "вибивали" борги у потерпілого, а тепер можуть сісти за ґрати.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Деталі злочину

Всі троє працювали разом на автобазі, і в одного з них, 58-річному чоловікові, вкрали кілька сотень доларів. Замість того, щоб звернутися до поліції, він разом зі своїм 33-річним товаришем вирішив самостійно "вибити" зізнання з 25-річного колеги. Вони зустріли молодика біля універсаму на вулиці Хуторській, силою заштовхали його в автомобіль та відвезли додому до старшого з них.

Один з кривдників в поліції. Фото: Нацполіція

Там вони прив'язали його мотузкою до батареї та почали бити, вимагаючи зізнання. Вранці, коли зловмисники заснули, потерпілий розв'язав мотузку і вистрибнув з третього поверху, зламавши собі п'яти. Перехожі допомогли йому і викликали швидку, яка повідомила про подію в поліцію.

Що загрожує

Кривдників звинуватили у скоєнні злочинів за ч. 2 ст. 146 ККУ та ч. 2 ст. 127 ККУ. Тепер їм загрожує до 10 років ув'язнення за викрадення та катування.

Жорстокість на Одещині

Ми писали, що в Одесі побили чоловіка та викинули його тіло під під'їзд. Виявилось, що кривдники таким чином "помстились" одеситу за давнішню бійку, однак усіх фігурантів тепер очікує позбавлення волі.

Також ми повідомляли, що на Одещині засудили чоловіка за жорстоке вбивство свого односельця. Кривдник спершу побив свого знайомого до непритомного стану, а потім порізав лезом шию потерпілого.