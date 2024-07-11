Пытали своего коллегу из-за денег - в Одессе разоблачили местных

Полиция задержала обидчика. Фото: Нацполиция

В Одессе задержали двух местных жителей, которые похитили, незаконно лишили свободы и пытали своего коллегу. Таким образом они "выбивали" долги у потерпевшего, а теперь могут сесть за решетку.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Детали преступления

Все трое работали вместе на автобазе, и у одного из них, 58-летнего мужчины, украли несколько сотен долларов. Вместо того, чтобы обратиться в полицию, он вместе со своим 33-летним товарищем решил самостоятельно "выбить" признание из 25-летнего коллеги. Они встретили молодого человека возле универсама на улице Хуторской, силой затолкали его в автомобиль и отвезли домой к старшему из них.

Один из обидчиков в полиции. Фото: Нацполиция

Там они привязали его веревкой к батарее и стали избивать, требуя признания. Утром, когда злоумышленники заснули, потерпевший развязал веревку и выпрыгнул с третьего этажа, сломав себе пятки. Прохожие помогли ему и вызвали скорую, которая сообщила о происшествии в полицию.

Что угрожает

Обидчиков обвинили в совершении преступлений по ч. 2 ст. 146 УК и ч. 2 ст. 127 УК. Теперь им грозит до 10 лет заключения за похищение и пытки.

Жестокость в Одесской области

Мы писали, что в Одессе избили мужчину и выбросили его под подъезд. Оказалось, что обидчики таким образом "отомстили" одесситу за давнюю драку, однако всех фигурантов теперь ожидает лишение свободы.

Также мы сообщали, что в Одесской области осудили мужчину за жестокое убийство своего односельчанина. Обидчик сначала избил своего знакомого в обморок, а затем порезал лезвием шею потерпевшего.