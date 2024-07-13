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Здавав в оренду вигадане житло в Івано-Франківську — в Одесі викрили шахрая

13 липня 2024 14:19
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Чоловік з Одеси здавав в оренду вигадане житло в Івано-Франківську — що йому загрожує
Поліцейські беруть у чоловіка відбитки пальців. Фото ілюстративне: Нацполіція
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Одеські правоохоронці викрили 30-річного чоловіка, який ошукав трьох жінок, запропонувавши в інтернеті оренду вигаданої квартири в Івано-Франківську. Зловмиснику загрожує до трьох років ув'язнення.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області

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Що здавав шахрай

Правоохоронці встановили, що шахрай розмістив в інтернеті оголошення про оренду двокімнатної квартири в Івано-Франківську, якої насправді не існувало. Фото квартири він брав з аналогічних оголошень у мережі, під якими зазначав свій номер телефону. Чоловік просив аванс за оренду й обіцяв зустрітися з орендарями після надходження грошей. Щойно отримував кошти, він одразу обривав зв'язок.

Деталі справи

За інформацією поліції, до них звернулася 45-річна жінка з Івано-Франківська. Вона повідомила, що хотіла орендувати квартиру у своєму місті, знайшла оголошення в інтернеті та переказала завдаток на картку орендодавця. Після цього чоловік перестав виходити на зв'язок. Жінка зберегла листування, що допомогло поліції встановити місцеперебування шахрая. Він виявився з Одеси.

"Оператори передали нам повідомлення жінки, і ми встановили, що її ошукав 30-річний чоловік родом з міста Кременчук Полтавської області, який тимчасово проживає в Одесі. Свого часу ми його викрили в крадіжці. Він обікрав жінку, у якої винаймав житло. Матеріали цієї справи вже знаходяться на розгляді в суді", — розповів начальник слідчого відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 Олег Зощук.

Окрім цього, у ході справи поліція виявила ще двох потерпілих — жительок Івано-Франківщини віком 22 та 28 років. Двоє старших жінок перераховували "орендодавцю" гроші двічі, вдруге — на ремонт автівки, яка нібито зламалася по дорозі на зустріч. Загальні збитки потерпілих становлять 9 000 гривень, які шахрай зняв з картки та витратив.

Яке покарання

Фігуранту  повідомили про підозру за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України — у заволодінні чужим майном шляхом обману, тобто шахрайстві, вчиненому повторно. За цей злочин чоловіку загрожує до трьох років ув'язнення. Нині він перебуває у слідчому ізоляторі в місті Кременчук, адже до приїзду в Одесу скоїв і там ряд шахрайств та крадіжок.

Нагадаємо, в Одесі затримали двох місцевих жителів, які викрали, незаконно позбавили волі та катували свого колегу. Таким чином вони "вибивали" борги у потерпілого, а тепер можуть сісти за ґрати. 

Одеса поліція Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси

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