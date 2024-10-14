Юный одессит стал лучшим каратистом мира

Максим Вечканов на ринге. Фото: Одесский горсовет

Пятнадцатилетний Максим Вечканов завоевал золото на чемпионате мира по карате среди юниоров, который проходил в Италии. Это уже не первая громкая победа молодого спортсмена.

Об этом сообщили в Одесском горсовете.

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Победа одессита

Максим Вечканов стал чемпионом по соревнованиям кадетов в категории до 52 кг. В финале парень сражался со вторым номером мирового рейтинга в этой категории чемпионом Азии Абдулрахманом Арафатом из Саудовской Аравии. Одессы открыл счет в поединке ударом рукой за 58 секунд до завершения, соперник тут же отыгрался (1:1). За 20 секунд до конца боя одессит вырвался вперед, а через 4 секунды вышел победителем со счетом 3:1.

Максим Вечканов выступает за спортивный клуб Royal Team. Его тренеры — Владимир Зарецкий и Алексей Коновалов. В феврале спортсмен уже завоевал серебро на чемпионате Европы.

Отметим, что чемпионат проходил с 9 по 13 октября в Лидо ди Езоло в Италии и собрал более 2000 юных атлетов из 117 стран мира. Одесскую областную федерацию каратэ представляли восемь спортсменов.

Напомним, ветеран Алексей Притула, которого обидел посетитель ветеринарной клиники в Одессе, будет представлять Украину на Играх непокоренных.

Также стало известно, что украинская футбольная сборная сыграет в матче против Чехии в фартовой форме.