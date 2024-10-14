Юний одесит став кращим каратистом світу

Максим Вечканов на ринзі. Фото: Одеська міськрада

П'ятнадцятирічний Максим Вечканов здобув золото на чемпіонаті світу з карате серед юніорів, який проходив в Італії. Це вже не перша гучна перемога юного спортсмена.

Про це повідомили в Одеській міськраді.

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Максим Вечканов став чемпіоном у змаганнях кадетів у категорії до 52 кг. У фіналі хлопець бився з другим номером світового рейтингу в цій категорії, чемпіоном Азії Абдулрахманом Арафатом із Саудівської Аравії. Одеси відкрив рахунок у двобої ударом рукою за 58 секунд до завершення, суперник тут же відігрався (1:1). За 20 секунд до кінця бою одесит вирвався вперед, а за 4 секунди вийшов переможцем з рахунком 3:1.

Максим Вечканов виступає за спортивний клуб Royal Team. Його тренери — Володимир Зарецький та Олексій Коновалов. У лютому спортсмен вже завоював срібло на чемпіонаті Європи.

Зазначимо, що чемпіонат проходив з 9 по 13 жовтня у місті Лідо ді Єзоло в Італії й зібрав понад 2000 юних атлетів із 117 країн світу. Одеську обласну федерацію карате представляли восьмеро спортсменів.

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