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Ветеран, якого образили в Одесі, представлятиме Україну на Іграх Нескорених

30 вересня 2024 17:21
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Ветеран, якого облаяли в Одесі, представлятиме Україну на міжнародних змаганнях
Олексій Притула з собакою. Фото: Facebook/Олексій Притула
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Учасником Ігор Нескорених, що пройдуть у канадському Ванкувері у лютому 2025 року, стане мешканець Ізмаїла Олексій Притула. Він втратив обидві ноги на фронті, а зараз працює у ветеринарній клініці в Одесі.

Про свою перемогу у національному відборі повідомив сам Олексій Притула

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"Загалом нас 35 учасників. І кожен з моїх побратимів та посестер по збірній вартий окремого допису", — зазначив ветеран. 

Олексій Притула зауважив, що це будуть перші ветеранські змагання у зимових видах адаптивного спорту.

Хто такий Олексій Притула

Олексій Притула працює лікарем-ветеринаром в Одесі. Після початку повномасштабної війни він пішов до війська, виконував обов'язки санітара, евакуював поранених. Під час боїв за Лиман у вересні 2022 року Олексій Притула отримав важке поранення і втратив обидві ноги. Попри це, він повернувся до роботи у ветклініці й активно займається спортом. 

У липні цього року Олексію Притулі нахамив відвідувач клініки, який привів собаку на огляд. Чоловік хотів, щоби лікар встав, а коли той продемонстрував свої протези, облаяв його й пішов. Цей скандал викликав значний суспільний резонанс, і зрештою, відвідувач змушений був вибачитися. 

Що таке Ігри Нескорених

Ігри Нескорених (Invictus Games) — це міжнародні спортивні змагання серед ветеранів та військових, які отримали поранення під час служби. Вони вперше відбулись 2014 року. Україна приймає участь в Іграх з 2017 року. 

Нагадаємо, "Шахтар" може змінити головного тренера.

Раніше ми повідомляли про те, як дворічна дівчинка з Одеси встановила національний рекорд.

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