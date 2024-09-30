Ветеран, якого облаяли в Одесі, представлятиме Україну на міжнародних змаганнях

Олексій Притула з собакою. Фото: Facebook/Олексій Притула

Учасником Ігор Нескорених, що пройдуть у канадському Ванкувері у лютому 2025 року, стане мешканець Ізмаїла Олексій Притула. Він втратив обидві ноги на фронті, а зараз працює у ветеринарній клініці в Одесі.

Про свою перемогу у національному відборі повідомив сам Олексій Притула.

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У складі збірної

"Загалом нас 35 учасників. І кожен з моїх побратимів та посестер по збірній вартий окремого допису", — зазначив ветеран.

Олексій Притула зауважив, що це будуть перші ветеранські змагання у зимових видах адаптивного спорту.

Хто такий Олексій Притула

Олексій Притула працює лікарем-ветеринаром в Одесі. Після початку повномасштабної війни він пішов до війська, виконував обов'язки санітара, евакуював поранених. Під час боїв за Лиман у вересні 2022 року Олексій Притула отримав важке поранення і втратив обидві ноги. Попри це, він повернувся до роботи у ветклініці й активно займається спортом.

У липні цього року Олексію Притулі нахамив відвідувач клініки, який привів собаку на огляд. Чоловік хотів, щоби лікар встав, а коли той продемонстрував свої протези, облаяв його й пішов. Цей скандал викликав значний суспільний резонанс, і зрештою, відвідувач змушений був вибачитися.

Що таке Ігри Нескорених

Ігри Нескорених (Invictus Games) — це міжнародні спортивні змагання серед ветеранів та військових, які отримали поранення під час служби. Вони вперше відбулись 2014 року. Україна приймає участь в Іграх з 2017 року.

Нагадаємо, "Шахтар" може змінити головного тренера.

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