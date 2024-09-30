Обругавший в Одессе ветеран будет представлять Украину на международных соревнованиях

Алексей Притула с собакой. Фото: Facebook/Алексей Притула

Участником Игор Непокоренных, которые пройдут в канадском Ванкувере в феврале 2025 года, станет житель Измаила Алексей Притула. Он потерял обе ноги на фронте, а сейчас работает в ветеринарной клинике в Одессе.

О своей победе в национальном отборе сообщил сам Алексей Притула.

Читайте также:

В составе сборной

"В общей сложности нас 35 участников. И каждый из моих побратимов и посестер по сборной стоит отдельного сообщения", — отметил ветеран.

Алексей Притула отметил, что это будут первые ветеранские соревнования по зимним видам адаптивного спорта.

Кто такой Алексей Притула

Алексей Притула работает врачом-ветеринаром в Одессе. После начала полномасштабной войны он пошел в армию, исполнял обязанности санитара, эвакуировал раненых. Во время боев за Лиман в сентябре 2022 Алексей Притула получил тяжелое ранение и потерял обе ноги. Тем не менее, он вернулся к работе в ветклинике и активно занимается спортом.

В июле этого года Алексею Притуле нахамил посетитель клиники, приведший собаку на осмотр. Человек хотел, чтобы врач встал, а когда тот продемонстрировал свои протезы, обругал его и ушел. Этот скандал вызвал значительный общественный резонанс, и в конце концов посетитель вынужден был извиниться.

Что такое Игры Непокоренных

Игры Непокоренных (Invictus Games) – это международные спортивные соревнования среди ветеранов и военных, получивших ранения во время службы. Они впервые прошли в 2014 году. Украина участвует в Играх с 2017 года.

Напомним, "Шахтер" может сменить главного тренера.

Ранее мы сообщали о том, как двухлетняя девочка из Одессы установила национальный рекорд.