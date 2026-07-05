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Главная Одесса Зеленский объявил о создании морской линии обороны с использованием дронов-перехватчиков

Зеленский объявил о создании морской линии обороны с использованием дронов-перехватчиков

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Дата публикации 5 июля 2026 00:10
Украина создаст морскую линию обороны с помощью дронов-перехватчиков — Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Украина планирует развернуть в море новую систему обороны. Она предусматривает использование дронов-перехватчиков.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

Украина создает морскую систему обороны с дронами-перехватчиками

По его словам, запуск беспилотников будет осуществляться с различных платформ, в частности с морских дронов. Такая система должна обеспечить защиту Одессы и всего региона от воздушных атак.

Зеленский подчеркнул, что Украина уже имеет уникальный опыт использования морских беспилотников, которого пока нет в других странах.

По его словам, украинские морские дроны уже способствовали вытеснению российских кораблей из Черного моря, защите зернового коридора и поражению вражеских воздушных целей, в частности вертолетов.

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Президент также отметил, что будущий флот должен объединять корабли, авиацию, надводные и подводные беспилотники, а в перспективе — системы с искусственным интеллектом и дистанционным управлением с берега.

Выступление Зеленского на "Superhumans Reunion 2026"

Отдельно Зеленский выступил на ежегодной встрече сообщества Superhumans — "Superhumans Reunion 2026". Он поблагодарил всех, кто поддерживает Украину, помогает ветеранам и развивает систему реабилитации и протезирования.

Зеленський анонсував створення морської лінії оборони з дронами-перехоплювачами - фото 1
Елена и Владимир Зеленские. Фото: Zelenskiy/Official

Президент подчеркнул важность создания инклюзивных пространств для военных, возвращающихся с фронта, и отметил силу украинцев, которые преодолевают последствия войны, восстанавливаются и продолжают активную жизнь.

"Все наши военные защищают Украину, наши врачи — в операционных, спасатели — на местах происшествий", — отметил Зеленский.

Он добавил, что украинцы продолжают жить, развиваться и строить будущее, несмотря на войну.

Зеленский объявил о создании морской линии обороны с использованием дронов-перехватчиков - фото 2
Заява Зеленского. Скриншот: Zelenskyi/Official

Новини.LIVE сообщали, что в Одессе Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с выпускниками и курсантами Института Военно-морских сил. В ходе беседы речь шла о боевом опыте украинских ВМС, развитии современного флота и применении морских дронов.

Новини.LIVE писали, что президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Россия фактически утратила возможность установить контроль над Черным морем. Он подчеркнул, что украинские Военно-морские силы вместе с другими подразделениями Сил обороны и безопасности выполнили задачу, которая еще недавно считалась недостижимой.

Владимир Зеленский Одесса морские дроны
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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