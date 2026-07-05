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Головна Одеса Зеленський анонсував створення морської лінії оборони з дронами-перехоплювачами

Зеленський анонсував створення морської лінії оборони з дронами-перехоплювачами

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2026 00:10
Україна створить морську лінію оборони з дронами-перехоплювачами — Зеленський
Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Україна планує розгорнути в морі нову систему оборони. Вона передбачає використання дронів-перехоплювачів.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE.

Україна створює морську систему оборони з дронами-перехоплювачами

За його словами, запуск безпілотників здійснюватиметься з різних платформ, зокрема з морських дронів. Така система має забезпечити захист Одеси та всього регіону від повітряних атак.

Зеленський наголосив, що Україна вже має унікальний досвід використання морських безпілотників, якого наразі немає в інших країнах.

За його словами, українські морські дрони вже сприяли витісненню російських кораблів із Чорного моря, захисту зернового коридору та ураженню ворожих повітряних цілей, зокрема гелікоптерів.

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Президент також зазначив, що майбутній флот має поєднувати кораблі, авіацію, надводні та підводні безпілотники, а в перспективі — системи зі штучним інтелектом і дистанційним керуванням з берега.

Виступ Зеленського на "Superhumans Reunion 2026"

Окремо Зеленський виступив на щорічній зустрічі спільноти Superhumans — "Superhumans Reunion 2026". Він подякував усім, хто підтримує Україну, допомагає ветеранам і розвиває систему реабілітації та протезування.

Зеленський анонсував створення морської лінії оборони з дронами-перехоплювачами - фото 1
Олена та Володимир Зеленські. Фото: Zelenskiy/Official

Президент наголосив на важливості створення інклюзивних просторів для військових, які повертаються з фронту, та відзначив силу українців, які долають наслідки війни, відновлюються і продовжують активне життя.

"Усі наші військові на захисті України, наші лікарі — в операційних, рятувальники — на місцях подій", — зазначив Зеленський.

Він додав, що українці продовжують жити, розвиватися та будувати майбутнє попри війну.

Зеленський анонсував створення морської лінії оборони з дронами-перехоплювачами - фото 2
Заява Зеленського. Скріншот: Zelenskyi/Official

Новини.LIVE інформували, що в Одесі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із випускниками та курсантами Інституту Військово-Морських Сил. Під час спілкування йшлося про бойовий досвід українських ВМС, розвиток сучасного флоту та застосування морських дронів.

Новини.LIVE писали, що Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Росія фактично втратила можливість встановити контроль над Чорним морем. Він наголосив, що українські Військово-морські сили разом з іншими підрозділами Сил оборони та безпеки виконали завдання, яке ще нещодавно вважалося недосяжним.

Володимир Зеленський Одеса морські дрони
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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