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Зеленский пообщался с военными, которые находятся на реабилитации в Одессе

27 июля 2023 23:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский пообщался с военными, которые находятся на реабилитации в Одессе
Военный, который находится на реабилитации, и Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 27 июля, Президент Украины Владимир Зеленский посетил Одесскую область. Он пообщался с медицинскими работниками и военными, которые находятся на реабилитации.

Об этом говорится на сайте Офиса Президента.

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Глава государства ознакомился с работой реабилитационных отделений в медицинских учреждениях, где защитники Украины проходят программы физической реабилитации и восстановления.

"В частности, в одном из таких заведений Одессы создано современное отделение для военнослужащих на 30 коек, что уже сегодня позволяет украинским воинам проходить восстановительное лечение", — говорится в сообщении.

Зеленский пообщался с военными, которые находятся на реабилитации в заведении. Он пожелал им здоровья и скорейшего восстановления.

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Президент Украины и военные. Фото: ОП

Еще один медицинско-реабилитационный центр в Одесской области был капитально отремонтирован и переоснащен.

Главе государства рассказали, что в этом заведении проводится комплексная медицинская реабилитация пострадавших от взрывов, обстрелов, бомбардировок военных и гражданских раненых, восстановление их физического и психологического состояния.

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Президент Украины и военный. Фото: ОП

Зеленский пообщался с медицинскими работниками и поздравил их с профессиональным праздником.

"Сегодня мы в разных городах нашей страны поздравляем врачей, военных и гражданских. Из разных частей нашего государства. Мы благодарны вам за помощь, которую вы оказываете нашим военным и гражданскому населению", — подчеркнул он.

Напомним, сегодня, 27 июля, Президент Украины Владимир Зеленский посетил три области Украины. Речь идет о Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.

Также мы писали, что сегодня День украинских медицинских работников и работниц. Президент Украины Владимир Зеленский по случаю происшествия записал поздравительное видеообращение.

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