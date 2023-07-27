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Зеленський поспілкувався з військовими, які перебувають на реабілітації в Одесі

27 липня 2023 23:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський поспілкувався з військовими, які перебувають на реабілітації в Одесі
Військовий, який перебуває на реабілітації, і Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 27 липня, Президент України Володимир Зеленський відвідав Одеську область. Він поспілкувався з медичними працівниками та військовими, які перебувають на реабілітації.

Про це йдеться на сайті Офіса Президента.

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Глава держави ознайомився з роботою реабілітаційних відділень у медичних закладах, де захисники України проходять програми фізичної реабілітації та відновлення.

"Зокрема, в одному з таких закладів Одеси створено сучасне відділення для військовослужбовців на 30 ліжок, що вже сьогодні дає змогу українським воїнам проходити відновлювальне лікування", — йдеться у повідомленні.

Зеленський поспілкувався з військовими, які перебувають на реабілітації в закладі. Він побажав їм здоров'я та якнайшвидшого відновлення.

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Президент України та військові. Фото: ОП

Ще один медично-реабілітаційний центр в Одеській області був капітально відремонтований і переоснащений.

Главі держави розповіли, що в цьому закладі проводиться комплексна медична реабілітація постраждалих від вибухів, обстрілів, бомбардувань військових і цивільних поранених, відновлення їхнього фізичного та психологічного стану.

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Президент України та військовий. Фото: ОП

Зеленський також поспілкувався з медичними працівниками та привітав їх з професійним святом. 

"Сьогодні ми в різних містах нашої країни вітаємо лікарів, військових і цивільних. Із різних частин нашої держави. Ми вдячні вам за допомогу, яку ви надаєте нашим військовим і цивільному населенню", — наголосив він.

Нагадаємо, сьогодні, 27 липня, Президент України Володимир Зеленський відвідав три області України. Йдеться про Дніпропетровщину, Миколаївщину та Одещину.

Також ми писали, що сьогодні День українських медичних працівників і працівниць. Президент України Володимир Зеленський з нагоди події записав привітальне відеозвернення.

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